Stadtwerke schielen nach Panketal

Andrea Linne

Bernau (MOZ, Sabine Rakitin) Die Stadtwerke wollen eine Tochtergeselllschaft gründen, um gemeinsam mit den Barnimer Kreiswerken die Stromkonzession in der Gemeinde Panketal zu übernehmen. Am Donnerstag sollen die Bernauer Stadtverordneten ihre Zustimmung zu der Neugründung geben.

Zum Jahresende 2017 kündigte die Gemeinde Panketal die Stromkonzession mit dem Versorger e.dis. Zuvor hatte es eine Ausschreibung gegeben, mit der nach einem neuen Stromlieferanten gesucht worden war. Lediglich drei Versorgungsunternehmen hatten Angebote abgegeben. Ein Bieter rügte die Ausschreibung, weil die Kriterien, die sich an einem Musterkatalog aus den alten Bundesländern orientierten, nicht mehr gerichtsfest waren. Daraufhin wurden das Verfahren abgebrochen, ein neuer Kriterienkatalog erstellt und die Konzession erneut ausgeschrieben. Die Zahl der Bewerber soll nach Informationen der MOZ mit zwei sehr übersichtlich sein. E.dis. soll seinen Hut erneut in den Ring geworfen haben. Der zweite Bewerber dürften die Stadtwerke sein, die sich mit der angestrebten Gründung einer Tochtergesellschaft offenbar wettbewerbsfähig machen wollen. Denn die Hürden, die die Panketaler Gemeindevertreter für die Konzessionsvergabe aufgestellt haben, sind hoch.

Im beschlossenen Kriterienwerk gibt es eine Art Punktesystem. Besonders hoch werten die Panketaler die Versorgungssicherheit, zu der auch die Reaktionszeit bei Störungen und Investitionen ins Netz gehören. Die Effizienz, die die Lagerhaltung und den Einkauf sowie die Vermeidung von Netzverlusten beinhaltet, hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. Verbraucherfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit rücken etwas in die Mitte der Kriterienbewertung. Ebenso das Zahlen der Konzessionsabgabe an die Kommune oder die Preisgünstigkeit, die auf die Netznutzungsentgelte der Haushalts-, Gewerbe- und möglichen Industriekunden durchschlägt.

Panketals verstorbener Bürgermeister Rainer Fornell war es, der die Stromkonzession auf dem freien Markt anbieten wollte. Er versprach sich davon bessere Konditionen für die Gemeinde. Doch eines stand im vergangenen Jahr, nachdem die Kreiswerke Barnim gegründet worden waren, für ihn fest: Wenn sich kommunale Unternehmen wie die Bernauer Stadtwerke bewerben würden, dann nur in Kooperation mit den Kreiswerken. So erklärte Fornell 2017 in einem Interview mit der MOZ: „Für mich haben die Kreiswerke das Potenzial, auf Kreisebene die kommunalen Egoismen zu überwinden. Das ist auch erforderlich. In der Region kennen alle das über lange Jahre kritische und stark Ich-bezogene Verhältnis von Bernau und Panketal. Das war der Hauptgrund dafür, dass zum Beispiel bei Wasser und Abwasser Solidarstrukturen zerstört wurden. Jetzt besteht die Chance, unter einem Dach – das vielleicht die Kreiswerke sein können – innerhalb des Landkreises die Dinge neu zu sortieren und einen Ausgleich herzustellen zwischen unterschiedlichen Herangehensweisen, Interessen und Erwartungen der Städte und Gemeinden.“

Diesen Auffassungen ist die Mehrheit der Panketaler Gemeindevertretung stark verhaftet. Wie es aus ihren Reihen heißt, haben die Bernauer Stadtwerke nur eine Chance auf den Zuschlag, wenn sie eine Netzbetreibergesellschaft unter Beteiligung der Kreiswerke bilden.