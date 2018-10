Die weite Welt im Schützenhaus

Olaf Gardt

Beeskow/Storkow (MOZ) Mit je sechs Terminen im Beeskower Schützenhaus und auf der Burg Storkow startet der Fernwehbilderbogen in die neue Saison. Veranstalter Rutker Stellke hat in der Region bekannte und neue Referenten gewonnen. Außerdem wird er über seine eigenen Reisen sprechen.

„Island & Grönland – Naturparadiese des Nordens“ wird Stephan Schulz am 7. November im Beeskower Schützenhaus vorstellen. Zu allen Jahreszeiten hat er die Länder bereist, mit Auto und Motorrad, zu Fuß und auf dem Rücken von Islandpferden, im Wasser schwimmend. Und Schulz hat fotografiert, nicht wie jeder andere, sondern in 3D. Das macht seine Vorträge auch so besonders. Plastische Bilder von Buckelwalen, die direkt auf den Zuschauer zu schwimmen gehören dazu und ein Referent, der mit jedem seiner Sätze begeistert. Mit seinem Vortrag gibt Schulz den Fernwehbilderbogen-Auftakt im Beeskower Schützenhaus.

Die Premiere am neuen Ort muss ohne den Veranstalter stattfinden. Ruttker Stellke, der die Reihe organisiert, ist dann als ExpeditionsSchiffsarzt in den Gewässern der Antarktis unterwegs. Stellke ist dennoch überzeugt, dass die Premiere gelingt. Man habe alles gut vorbereitet, auch eine Durchlaufprobe gemacht. Dabei ging es vor allem um Techniktests. Alles sei prima verlaufen. Und mit der Burg habe er einen Partner an der Seite, der schon viele Veranstaltungen im Schützenhaus ausgerichtet hat.

Neu ist beim Fernwehbilderbogen nicht nur der Beeskower Veranstaltungsort. Vor allem im Sinne der auswärtigen Gäste ist auf der Burg zudem eine telefonisch Ticketreservierung möglich. „Es braucht also niemand extra anzureisen, um die Eintrittskarten zu kaufen“, sagt Stellke. Den Stammgästen des Bilderbogens empfiehlt er eine Dauerkarte. Die kostet 60 Euro, dafür ist man bei allen sechs Beeskower Terminen dabei. Die Einzelkarten für die Beeskower Veranstaltungen kosten im Vorverkauf elf, an der Abendkasse zwölf Euro.

Während Stephan Schulz seinen Vortrag einen Tag später, am 8. November, auf der Storkower Burg wiederholt, wechseln bei den Folgeterminen die Referenten oder zumindest die Vortragsthemen zwischen den Standorten. So werden am 19. Dzember Conny Schefter und Frank Moerke in Beeskow über ihre Tour mit dem VW-Bus durch Marokko berichten. Die beiden, so Stellke, sind im Landkreis zu Hause und waren selbst oft Vortragsgäste. Jetzt habe er sie gewinnen können, über ihre ungewöhnliche Reise zu sprechen. Den Dezember-Termin in Storkow wird er selbst gestalten und über „Abenteuer und Exotik von Äthiopien bis Sansibar“ berichten. Im Januar folgt dann der Themenwechsel. Madagaskar ist die Insel, die Josef Niedermeyer in Beeskow vorstellt, in Storkow spricht er über Ägypten. Im Februar kommt Dirk Schäfer in die Region und zeigt Bilder seiner Motorradtour durch den Südwesten der USA (Beeskow) sowie die Pyrenäen (Storkow). Hardy Fiebig erzählt im März über Wanderdünen und Weihrauchbäume im Oman und den Arabischen Emiraten (Beeskow) sowie Kenia, die Wiege der Menschheit (Storkow). Im April spricht Stellke selbst dann in Beeskow über seine Afrika-Erlebnisse. In Storkow ist zum Abschluss der Fernwehbilderbogensaison Kai-Uwe Küchler zu Gast, der Cornwall und den Süden Englands vorstellt.

Auf der Storkower Burg können die Gäste bereits vor den Vorträgen, die jeweils um 19 Uhr beginnen, im Burgcafé ein Menü mit einigen für das im Vortrag beschriebene Land typischen Speisen genießen. Auch im Beeskower Schützenhaus wird es eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn eine gastronomische Versorgung geben.