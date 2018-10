Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Ländliche Bürgergemeinschaft will sich für die Kommunalwahl 2019 neu aufstellen und schickt mit Dieter Grenz und Bernd Winkler jüngere, engagierte Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung ins Rennen.

Sie ist die Stimme der Dörfer im Stadtparlament und vertritt die Interessen der 23 Ortsteile in der Kernstadt Angermünde: Die Ländliche Bürgergemeinschaft LBG sitzt mit drei Abgeordneten in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) und hat hier ein gewichtiges Wort mitzuentscheiden, vor allem, weil die Ortsbeiräte als gewählte Vertretungen in den Dörfern lediglich Anhörungs- aber kein Beschlussrecht mehr haben. Dass die Belange der Ortsteile dennoch genügend Gehör bekommen im Gesamtgefüge der kommunalpolitischen Verantwortung, ist eine vordringliche Aufgabe der immerhin 50 Mitglieder starken LBG, die sich nach der Gemeindegebietsreform 2003 und der Auflösung des Amtes Angermünde Land gründete und als Wählergemeinschaft für die SVV aufstellen ließ. Jetzt will die Riege der ersten Stunde mit Gerhard Scholze, der viele Jahre auch Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung war, und Karl-Friedrich Stolpe als Vorsitzender der LBG, Platz für die jüngere Generation machen. In der Vorstandssitzung der LBG wurden Bernd Winkler, Ortsvorsteher in Kerkow, und Dieter Grenz, Ortsvorsteher von Crussow, als Nachrückerkandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 nominiert. Die beiden, als sehr engagierte, streitbare und bürgernahe „Dorfbürgermeister“ bekannten Männer wollen für die Stadtverordnetenversammlung kandidieren. „Wir wollen unserer Fraktion noch mehr Gewicht verleihen und auch die LBG weiter stärken und neue Mitglieder gewinnen“, erklärt Bernd Winkler selbstbewusst. Zwar gibt es noch kein Wahlprogramm, doch was die Neuen wollen, wissen sie: „Wir wollen eine bessere Finanzausstattung der Ortsteile sichern, da hat die LBG ja schon die Wiederanhebung der Verfügungsmittel erstritten“, erklärt Bernd Winkler. Ebenso wichtig sei ihnen, das Ehrenamt stärker zu würdigen, zum Beispiel in den freiwilligen Feuerwehren, die gerade in den Dörfern auch das gesellschaftliche Leben zusammenhalten. „Wir wollen außerdem für eine bessere Information und Kommunikation zwischen der Stadtverwaltung und den Ortsbeiräten kämpfen, zum Beispiel bei der Haushaltsplanung. Und wir werden uns weiterhin stark machen gegen eine Ausweitung der Windkraft in unseren Dörfern“, ergänzt Dieter Grenz. Man habe als Ländliche Bürgergemeinschaft einen stärkeren Fokus auf den gesamten ländlichen Raum um Angermünde, doch im Mittelpunkt müsse immer die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Dörfern stehen, um gemeinsam die Region Angermünde zu entwickeln, betonen Bernd Winkler und Dieter Grenz. „Wir wollen keine Poltergeister sein, sondern auch selbst Ideen und Vorschläge dazu einbringen und auf Augenhöhe diskutieren“, betont Bernd Winkler.