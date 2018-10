Prioritäten bei den Investitionen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 46 Projekte im Wert von rund 28 Millionen Euro: Das beinhaltet die Prioritätenliste der Stadt Eisenhüttenstadt für die nächsten fünf Jahre. Nach Wichtigkeit abgestuft werden die aus Sicht der Stadt wichtigsten Investitionen aufgeführt. Die Stadtverordneten haben die Liste jüngst verabschiedet.

Gerade einmal noch rund 800 000 Euro investive Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Eisenhüttenstadt in diesem Jahr für Investitionen vom Land erhalten. Und in den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass die Summe weiter sinkt. Sollten alle Projekte, die auf der Prioritätenliste der Stadt für die kommenden fünf Jahre stehen und jüngst von den Stadtverordneten verabschiedet wurden, realisiert werden, bräuchte die Stadt einen sehr langen Atem und wesentlich mehr Zeit als fünf Jahre. Denn die aufgelisteten Projekte sind mit einer Investitionssumme in Höhe von 28 Millionen Euro unterlegt – mindestens. Denn für einige Maßnahmen ist noch nicht mal ein Finanzbedarf ermittelt. Legt man nur die investiven Schlüsselzuweisungen als Finanzierungsquelle zugrunde, also die 700 000 Euro, dann wäre bei einer Investitionssumme von 28 Millionen Euro nach 35 Jahre alle Projekte realisiert.

Da ist es sinnvoll, die einzelnen Maßnahmen nach Wichtigkeit abzustufen. Aber selbst bei der höchsten Priorität listet die Stadt noch 25 Projekte auf. Und es sind auch nicht nur die investiven Schlüsselzuweisungen, die zur Verfügung stehen, sondern auch Fördermittel und Zuschüsse, die eingeworben werden können. Deshalb erscheinen unter Priorität eins eine Maßnahmen, die womöglich nicht auf Anhieb als besonders dringlich erscheint. So wird in nächster Zeit zum Beispiel ein Teilstück der Alten Brückenstraße in Fürstenberg saniert. Das ist derzeit noch asphaltiert, entspricht aber nicht dem „Altstadtcharakter, wie es zur Begründung der Maßnahme heißt. „Der Fördermittelgeber hat der Stadt die Möglichkeit eröffnet, das asphaltierte Teilstück zwischen der Königstraße und dem bereits sanierten Teil zu sanieren“, erklärt die Stadt. 160 000 Euro soll das Kosten.

Ohne Fördermittel und Zuschüsse wäre auch der Neubau einer Zentralen Feuerwache nicht denkbar, die mit rund sechs Millionen Euro zu Buche schlägt. Die Stadt hat ihren Eigenanteil dafür in den vergangenen Jahren schon angespart. Auch die Sanierung des Alten Rathauses in Fürstenberg ist nicht zuletzt deshalb mit oberster Dringlichkeit versehen, weil für die Maßnahme Fördermittel in Aussicht stehen.

Dass im Kita-Bereich für den Zeitraum von 2019 bis 2023 lediglich nur noch eine Maßnahme aufgelistet ist, nämlich Brandschutzmaßnahmen in der Kita Kinderland, hängt damit zusammen, dass die Kitas in den vergangenen drei Jahren Investitionsschwerpunkt waren. 3,16 Millionen Euro Fördermittel standen dafür zur Verfügung.

Mehr in den Fokus geraten die Grundschulen der Stadt. Und da geht es nicht nur um bauliche Maßnahmen. Zum Beispiel soll ein Planung für die IT-Infrastruktur an Grundschulen finanziert werden oder die Errichtung von Zugangskontrollsystemen für die Horte der Grundschulen. Bei einer Maßnahme mit Priorität eins sind derzeit noch keine Fördermittel in Sicht, deshalb ist es auch noch nicht klar, wie sie finanziert werden soll. Das betrifft die neue Schulsporthalle in Schönfließ. Der Finanzbedarf dafür wird mit zwei Millionen Euro veranschlagt. Derzeit laufen Planungen, um Fördermittel beantragen zu können.

Beim Tiefbau gilt das Augenmerk unter anderem der Sanierung von Straßen und Gehwegen in den Wohnkomplexen II bis IV, zum Beispiel der Fritz-Heckert-, der Maxim-Gorki-, der Heinrich-Heine und der Saarlouiser Straße. Allein diese Straßenbau-Maßnahmen schlagen schon mit mindestens 3,4 Millionen Euro zu Buche.