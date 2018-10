Straßenausbau verschoben

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Ausbau der Neuen Heimat in Kohlsdorf wird auf das kommende Frühjahr verschoben. Man folge damit einem Wunsch des Ortsvorstehers, erklärt Silke Post, im Rathaus für Tiefbauarbeiten zuständig. Die Baustelle sei inklusive aller Umleitungen und Zufahrtsabsicherungen vorbereitet, auch das für den Kanalbau notwendige Material sei geliefert. „In Kohlsdorf hat man aber Angst, dass die Baustelle bis zum Winter nicht fertig wird und deshalb um eine Verschiebung gebeten. Dem kommen wir nach. Es fehlt nur noch die Bestätigung der Baufirma“, so Silke Post. In der Tat sei ein früher Wintereinbruch nicht auszuschließen. Nun sei vereinbart, im Frühjahr zügig hintereinander zu bauen. Die Verwaltung rechnet mit acht Wochen Bauzeit.

Bereits begonnen hat dagegen der Wegebau zwischen Birkholz und Neuendorf. Daran sind Stadt und die Gemeinde Rietz Neuendorf beteiligt, die Arbeiten laufen aber unter Verantwortung der Stadtverwaltung. Noch bis zum Winter wird die Fahrbahn zwischen Birkholz und der Brücke über die Ortsumgehung Beeskow auf einer Breite von 3,50 Metern aus Asphalt neu hergestellt, im Frühjahr soll dann von der Brücke bis nach Neuendorf gebaut werden. Im Mai will man fertig sein.

Verteidigt hat Silke Post noch einmal den Bauablauf in der Beeskower Ostvorstadt. Technologisch sei ein anderes Vorgehen als gewählt nicht sinnvoll. Man müsse eine Pflasterstraße von einem Punkt zum anderen bauen. In dem Falle habe man sich entschieden, am Anschluss zur Adrianstraße zu beginnen. Im Zuge der Arbeiten würden dann auch immer alle Zufahrten und Hauseingänge hergestellt. Die Baustelle liege voll im vereinbarten Zeitplan und werde noch in diesem Jahr abgeschlossen. Der scheinbar lange Bauablauf hänge damit zusammen, dass nicht nur die Fahrbahn erneuert wird. „Wir hatten Tiefbauarbeiten, es wurden neue Schmutz- und Regenwasserkanäle verlegt“, so Silke Post. Zudem wurden Fernwärmeleitungen in die Erde gebracht. Ab Montag wird für die Pflasterarbeiten der schmale Durchgang zur Ringstraße gesperrt, kündigte Silke Post an. Den habe man im Sinne der Anwohner trotz de Tiefbauarbeiten so lange wie möglich offen gehalten. (gar)