Einfach mal Dampf ablassen

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nicht ohne Wehmut blickte Mytzka Hardy auf den Kessel der alten Dampfzentrale. Immerhin hat der technische Leiter die Anlage, die 14 Jahre lang die Sterilisatoren im Krankenhaus Eisenhüttenstadt mit reinstem Dampf versorgt hat, damals aufgebaut. Zu Beginn habe das Gerät, das in einem Zyklus von 45 Minuten Dampf erzeugt, noch ebenfalls die Küche sowie die Lüftung versorgt, erzählte der Technikleiter.

Doch am Dienstag wurde die alte Anlage dann ein für alle Mal abgeschaltet. Den entscheidenden Knopf drückte Beate Obstei von der Abteilung Finanz- und Investitionsmanagement, zu guter Letzt wurde noch ein „Außer-Betrieb“-Schild angebracht. Um auch den restlichen Druck aus dem Kesselbrenner herauszunehmen, betätigte Beate Obstei mithilfe eines Besens noch einen Hebel. „Wir lassen einfach mal Dampf ab“, witzelte sie.

In Zukunft soll der sogenannte Reinstdampf, der in der Zentralen Sterilgutversorgung des Krankenhauses Bakterien von benutzten medizinischen Geräten abtötet, von drei neuen Automaten geliefert werden. Durch einen Tauchsieder in den kühlschrankgroßen Geräten wird der Dampf mittels Elektroenergie erzeugt. Mit 134 Grad heißem Dampf werden die OP-Utensilien dann sterilisiert. „Um alles abzutöten, was lebt“, sagte Robert Schröder vom Bereich Technik.

Einer der neuen Automaten sei bereits in Betrieb, steht laut Robert Schröder jedoch noch nicht in der Zentralen Sterilgutversorgung, in der noch alte Geräte entsorgt würden. Über den Austausch der Technik freut sich der Mitarbeiter auch deswegen, weil mit der alten Dampfzentrale regelmäßig Maßnahmen zur Instandhaltung sowie Reparaturen notwendig gewesen seien. Durchgängig wurde ein Rufdienst eingesetzt, um Betriebsstörungen zu beheben, wie Robert Schröder erläuterte. Für Kollegen wie Kevin Steinbach, der sich als Kesselverantwortlicher um die Anlage kümmerte, ist das eine Entlastung.

Aber die alte Dampfmaschine hatte noch einen anderen Nachteil – sie lief rund um die Uhr. „Egal, ob Dampf gebraucht wurde oder nicht“, führte Mytzka Hardy aus. Nach dem Abschalten hätte sie nämlich mehrere Stunden gebraucht, um wieder hochzufahren.(pac)