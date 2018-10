Nachtwanderung mit Bären, Mut und Musik

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Regine Jabin steht mit einer großen Taschenlampe und einem Reiseplan vor dem Sportraum der Kita Kunterbunt. „Ich führe euch jetzt in einen ganz besonderen Raum“, verrät sie den 18 Mädchen und Jungen, die sie erwartungsvoll ansehen. „Ich bin heute eure Führerin durch den Nachtwald“, erklärt sie. „Was braucht man denn für eine Nachtwanderung?“, will Regine Jabin wissen. „Mut“, fällt Lilly-Rose sofort ein. Die Führerin nickt.

Regine Jabin ist eine der Moderatorinnen des Kinderfilmfests, das in dieser Woche in Fürstenwalde läuft. Die meisten Veranstaltungen finden im Kino Union statt. Mehr als 1200 Kinder und Jugendliche haben sich allein dazu angemeldet. Neu ist, dass das Filmfest auch in einer Kita Station macht. „Das ist ein Modellprojekt“, sagt Sina Wegener, die Leiterin des Schülerclubs des CTA-Kulturvereins, der das Filmfest seit vielen Jahren in die Stadt holt.

In der Kita Kunterbunt ist die Reisegruppe unterdessen bereit für ihr Abenteuer. Regine Jabin öffnet vorsichtig die Tür. Dunkel ist es dahinter. Auf einer Leinwand leuchtet ein bunter Nachthimmel, an den Wänden hängen kleine Lichter. Leise schleichen die Kinder hinter der Leinwand entlang, so dass ihre eigenen Schatten, darauf auftauchen. „Wir schließen jetzt, die Augen, weil man die Nachtgeräusche dann besser hören kann“, sagt Regine Jabin. Und dann beginnt es zu klopfen, zu rascheln, zu zirpen. „Ich habe eine Eule gehört“, ruft ein Mädchen. „Ich habe einen Dino stampfen hören“, sagt ein Junge. Und so gar ein Schwein, sagt ein Kind, sei vorbeigekommen.

Die Moderatorin lacht. „An Phantasie fehlt es euch nicht“, freut sie sich. Und nun beginnt einer der drei Kurzfilme, die die „Nachtwanderung“ auch bereit hält. Es geht um einen Bären, der mit seinen Eltern spazieren geht – und weil die Großen so damit beschäftigt sind, den Mond und die Sterne anzuschauen, merken sie gar nicht, welche Abenteuer der Kleine unterwegs erlebt. Die Kita-Kinder registrieren es sofort. In einem kurzen Gespräch sollen sie nach jedem Film ihre Eindrücke schildern – und dann stapfen sie selbst als „Bären“ hinter der Leinwand entlang, dem nächsten Abenteuer entgegen. (mw)