Lebhafter Bürgerdialog über Verbraucherrechte

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Zwar war er nicht sehr gut besucht, dafür aber umso lebhafter – der Bürgerdialog „Politik für Verbraucher in Europa und der Region. Wer (be)schützt? Was ist die Verantwortung der Konsumenten?“ im Rathaus.

Das Podium war nicht ganz so hochkarätig besetzt wie angekündigt, doch ohne Zweifel kompetent in Sachen Europa und Verbraucherrechten. Verbraucherschutz vermittle ein Gefühl von Fairness zwischen Kunden und weltweit agierenden Großunternehmen wie Amazon, Google oder Facebook, sagte Bürgermeisterin Elke Stadeler in ihrem Grußwort als Schirmherrin der Bürgerdialog-Veranstaltung am Montagabend im Verwaltungsgebäude. Sie sei ein großer Freund von Europa, Strausberg habe schließlich Partnerstädte in Belgien, Polen und Tschechien. Doch fände sie es schöner, wenn sie auch nicht nur in Belgien mit dem Euro bezahlen könnte. Dass Europa aber das Aus für die Glühbirne und die Maximal-Leistungsaufnahme von Staubsaugern diktiere, halte sie für überflüssig.

Die wachsende Bedeutung von Verbraucherrechten sah Moderatorin Vanja Budde vom Deutschlandradio auch in der aktuellen Razzia bei Opel im Zuge des Dieselskandals oder in der EU-Datenschutz-Grundverordnung, die zum Beispiel Facebook bewogen habe, ganzseitige Anzeigen in Tageszeitungen zu schalten, in denen Nutzer auf ihre Rechte hingewiesen werden: „Die Verbraucher haben es aber auch in der Hand, ihre Rechte zu wahren.“ „Privat mache ich mir schon Gedanken, wenn ich ungelesen Allgemeine Geschäftsbedingungen als akzeptiert anklicke“, bestätigte ein Besucher, doch bezweifle er, dass das Brandenburger Justiz- und Europaministerium oder die EU US-Großkonzernen tatsächlich Paroli bieten könnten. Bernhard Schnittger, stellvertretender Leiter der EU-Vertretung in Deutschland, sagte dazu: „Gerade, indem wir einen gemeinsamen Markt gebildet haben, werden wir zu ernst zu nehmenden Partnern der Konzerne. Die Größe des EU-Marktes ist das einzige Argument, den Globalplayern zu sagen: Ihr könnt mit uns Geschäfte machen, müsst euch aber an unsere Bedingungen halten.“ Zum Beispiel eben an die Datenschutz-Grundverordnung der EU, ohne die Google und Facebook viel unbekümmerter und unkontrollierter die Daten der Nutzer vermarkten könnten. Denn persönliche Daten wie bevorzugte Einkaufsobjekte, mediale Inte-ressen, Aufenthalts- und Urlaubsorte seien mehr und mehr eine virtuelle Währung, mit der Konzerne untereinander sogar Leistungen verrechneten. Darauf machte die Abteilungsleiterin für Verbraucherschutz im Brandenburgischen Ministerium für Justiz und Europaangelegenheiten, Heike Richter, aufmerksam. Selbst ihr passiere es, dass sie unbedacht ein Kästchen anklicke, um schneller ans Ziel – einen Online-Einkauf oder Ähnliches – zu kommen, ohne hinterfragt zu haben, womit sie sich da gerade einverstanden erklärt habe. Entsprechend stark sind die Nachfragen von Verbrauchern in den Verbraucherzentralen, von denen es 13 im Lande gibt. Aus der Frankfurter Beratungsstelle bestätigte Katarzyna Trietz, dass persönliche Daten zunehmend zur Ware werden.

Ein Beispiel dafür berichtete eine Besucherin aus eigenem Erleben: „Ich habe eine Postleitzahl im Internet gesucht und geriet auf eine Website, die perfekt den Eindruck der Post erweckte. Gutgläubig habe ich mich durchgeklickt und hatte am Ende ein Zeitschriften-Abo auf dem Hals, das ich nicht wieder loswurde.“ Sie habe sich erfolglos an die Verbraucherzentrale gewandt und am Ende, als sie die Rechtsanwaltskosten für entsprechende juristische Schreiben erfuhr, den noch zweistelligen Betrag bezahlt und die Sache beendet. Es habe sie aber viele Stunden Stress gekostet. Bislang auch ohne Erfolg ist das Vorgehen der Verbraucherzentrale gegen die Kündigungen von Sparverträgen durch die Sparkasse MOL. Kreistagsabgeordneter Winfried Dreger (Freie Wähler) prangerte dies an: „Wenn ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut, dessen Verwaltungsratsvorsitzender der Landrat ist, dies tun kann, müssen wir uns über die Politikverdrossenheit der Bürger nicht wundern.“

Die Verbraucherzentralen sprächen in derartigen Fällen Abmahnungen aus und hofften auf ein Einlenken der Unternehmen, informierte Katarzyna Trietz. Im Falle der Sparkasse MOL sei die Prüfung einer Abmahnung fast abgeschlossen, so dass es in den nächsten Tagen zu einem konkreten Verfahren kommen werde.

Ein weiteres wichtiges Thema sprach ein junger Vater an: Preise und Qualität von Schul- und Kita-Essen. Ihr Ministerium habe eine Vernetzungsstelle Kita-Verpflegung geschaffen, für Schul-Verpflegung gebe es die schon, sagte Heike Richter. Zum Thema Altanschließer für Abwasserleitungen zeigte sich Katarzyna Trietz nicht auskunftsfähig, sagte aber eine Prüfung zu.