Gehwege geben Grund zur Klage

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Schmutzig, zugewachsen, kaum noch zu erkennen: Etliche Grundstückseigentümer lassen die Gehwege vor ihrem Haus verlottern. Knapp 400 Verfahren – vom Informationsschreiben bis zur Vollstreckung – leitete die Stadt in diesem Jahr schon ein.

Dieser Bordstein hat schon eine Weile keinen Besen mehr gesehen. Unkraut wächst in einem Bett aus Sand. Zigarettenkippen und andere Dinge haben sich vor dem Gehweg in der Mandelstraße angesammelt. Daniel Henze zückt sein Handy und dokumentiert die Situation. „Nachkontrolle“ lautet sein Auftrag heute, denn den Missstand entdeckten er und seine Kollegen schon vor einigen Wochen.

Zwei Frauen und drei Männer sind für das Ordnungsamt der Stadt im Außendienst tätig. Regelmäßig streifen sie durch die Straßen, notieren Falschparker, illegale Müllberge – und ungepflegte Gehwege. Was sie dokumentieren, leiten sie an Sachbearbeiter in der Verwaltung weiter. Häufen sich Probleme, kommt der zuständige Mitarbeiter für den jeweiligen Stadtteil ins Spiel, erklärt Ordnungsamtsleiter Christoph Malcher.

In Mitte ist das Problem mit verlotterten Gehwegen am schlimmsten. 230 Verfahren wurden dort 2018 bereits eingeleitet. „Das reicht vom freundlichen Info-Schreiben bis zur Vollstreckung“, sagt Malcher. Da es im Zentrum viele Mehrfamilienhäuser gebe, würden sich die Leute gern in der Anonymität verstecken, nennt er den Grund. Für Nord sind es 125 Verfahren, für Süd lediglich 42.

Viel Arbeit beschert aktuell auch der Ortsteil Heideland. „Dort gibt es etliche unbebaute Grundstücke“, begründet Malcher. Teilweise würden Fremde anhalten und Müll abladen. „Im Sommer hat die Polizei dort sogar jemanden erwischt, der verdorbenes Hühnerfleisch aus einem Imbiss entsorgen wollte.“ Bei vielen Grundstücken würden Zäune fehlen, hätten Missetäter leichtes Spiel.

Doch selbst wenn die Grundstücksgrenze kaum noch zu erkennen ist, entbindet dies die Eigentümer nicht von ihrer Pflicht, Müll, Wildwuchs und Schmutz von Gehwegen zu entfernen. „Auch auf unbefestigten Gehwegen ist das Grünzeug kurz zu halten“, betont Malcher. Geschieht dies nicht, verschickt die Stadt auch dort erst mal Info-Schreiben. „Es ist nicht immer leicht, einen Ansprechpartner zu finden“, räumt der Amtsleiter ein. Manchmal geben Grundbücher Aufschluss über Erbengemeinschaften, manchmal würden Nachbarn befragt.

Fruchtet der freundliche Brief nicht, wird ein Verwaltungsmittelzwangsverfahren eingeleitet. „Anhören, androhen, festsetzen“, sind dessen Schritte. Entweder es folgt dann eine Ersatzvornahme, das heißt, die Stadt behebt den Missstand und stellt eine Rechnung. Oder es wird ein Zwangsgeld verhängt, um „den Gegenwillen zu beugen“, sagt Malcher. Bei ungepflegten Gehwegen seien dies meist 100 bis 300 Euro. Erfüllt der Grundstückseigentümer die Pflicht, braucht er nicht mehr zahlen.

Anders ist es mit Bußgeldern, die Wiederholungstätern drohen. 32 solcher Verfahren leitete die Stadt 2018 bereits ein. 30 bis 40 Euro sind dann meist fällig. „Eigentum verpflichtet“, sagt Malcher. Auch wenn es Laub von Straßenbäumen ist, das den Weg verunreinigt. „Es sind ja unsere Bäume, die Bäume der Stadt“, verdeutlicht er.

In Fürstenwalde gibt es rund 103 Kilometer befestigte Gehwege. „Die unbefestigten wurden bei der Inventur nicht erfasst“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Rund 150 Kilometer seien diese aber schätzungsweise auch noch mal lang. Das bedeutet also jede Menge Arbeit für Daniel Henze und seine Kollegen.