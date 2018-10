Firma Allresist weiter auf Wachtstumskurs

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der 26. Jahrestag der Firmengründung wäre jetzt nicht so der spektakuläre Anlass zum Feiern gewesen, die Einweihung einer Millionen-Investition wie des 450-Quadratmeter-Anbaus an das Firmengebäude im Lehmkuhlenring schon eher.

Und als sich ganz nebenher herausstellt, dass Geschäftsführerin Brigitte Schirmer nach 2014 nun 2018 wiederum als Unternehmerin des Landes Brandenburg ausgezeichnet wurde, erschien der relativ kleine „Bahnhof“ am Dienstagvormittag denn doch bescheiden. Mit der ehemaligen Umweltministerin des Landes Anita Tack (Die Linke) und Wolfram Adolphi waren zwei langjährige Wegbegleiter der einstigen Existenzgründer Matthias und Brigitte Schirmer nach Strausberg gekommen. Erst später stieß zum Rundgang durch die neuen Räume die Tochter der Firmengründer, Ulrike Schirmer, hinzu: Die hatte zuvor ihren im August geborenen Sohn Aaaron gestillt. „So ist die Firmennachfolge gesichert“, lachte Brigitte Schirmer, meinte dies aber durchaus auch ernst. Denn die Tochter arbeitet sich nach Bachelor- und Masterabschluss kontinuierlich in die Chefrolle ein, die sie 2024 übernehmen soll.

Nicht nur personell sind die Weichen in Richtung Zukunft und Wachstum gestellt: Der neue Anbau erweitert die überbaute Nutzfläche auf fast 1500 Quadratmeter. Nach dem Start in Strausberg mit 800 Quadratmetern kamen schon 2014 220 hinzu. Nun gibt es größere Büros, einen größeren Frühstücksraum und einen 80 Quadratmeter großen Konferenzraum. Räumlich gewachsen ist aber vor allem die Produktion, denn der neue Synthesereaktor für Copolymere, an dem Christian Selle und Markus Müller von der Herzfelder Luft und Klima GmbH am Dienstag die Entlüftung installierten, die neue Reinraum-Abfüllanlage mit in den Boden versenkter 300-Kilogramm-Waage und der Behälter zum Rühren der Produkte von knapp 1000 Liter Fassungsvermögen ermöglichen neben den bisherigen Produktionsanlagen eine reichliche Verdopplung der bisher 25 Tonnen Jahresproduktion. Drei Mitarbeiter sind frisch eingestellt, 15 sind es insgesamt. In allen Baugewerken kamen Firmen aus Strausberg und Umgebung zum Zuge, das Dach ist neben der bisherigen Photovoltaik begrünt. (js)