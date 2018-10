Klappbrücke bekommt neue Lager

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Seit Dienstag ist die Klappbrücke über die Schleuse gesperrt. Die Wasserstraßenverwaltung lässt an dem 20 Jahre alten Bauwerk vier sogenannte Schwenklager auswechseln. Die Sperrung ist bis 26. Oktober angesetzt.

Sie sind rund wie ein Ball und sehen aus, als wäre der Ball oben und unten aufgeschnitten und bestünde hauptsächlich aus zwei Hüllen, einer äußeren und einer inneren. Die beiden Teile, miteinander verbunden, aber gegeneinander drehbar, bestehen aus hochwertigem Stahl. Mit einem inneren Durchmesser von 12 Zentimetern bilden sie ein sogenanntes Schwenklager.

Vier dieser Lager hat die rund 20 Jahre alte Klappbrücke über die Woltersdorfer Schleuse, je eins links und rechts sowie oben und unten auf der Ostseite der Woltersdorfer Schleusenbrücke. Das ist da, wo der Mechanismus sitzt, mit dem die Brücke für die Schleusungen hochgezogen wird. „Das funktioniert wie ein bewegliches Parallelogramm“, sagt Werner Grywotz.

Der Ingenieur der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung hat eine ganz einfache Erklärung für die Sperrung: „Nach 20 Jahren im Betrieb können die Lager schon mal verschlissen sein.“ Und weil man schon dabei sei, würden gleich alle vier ausgewechselt, sagt der Fachmann, der die Instandhaltungsmaßnahme geplant hat. Am ersten Tag ist Grywotz aus seinem Berliner Büro nach Woltersdorf gekommen, um zu sehen wie es läuft. Die weitere Bauüberwachung überlässt er einem Kollegen.

Die praktische Arbeit hat das Wasser- und Schifffahrtsamt, anders als bei der Sperrung anlässlich der Überprüfung des Schleusenbeckens vor zwei Jahren, an eine Firma vergeben. „Wir haben in unserem Bauhof nicht die Kapazität“, sagt Grywotz, der die Maßnahme – Kostenpunkt: etwa 10 000 Euro – auch ausgeschrieben hat. Also haben drei Mitarbeiter der beauftragten Firma am Dienstag zunächst damit begonnen, die alten Lager auszubauen. Das Exemplar unten rechts, auf der Seite des Schleusenbeckens, war schon vor Mittag raus. „Hat ganz schön gedauert“, kommentierte Ingo Schrock von der Firma Wisag. Mit seinen Kollegen Joachim Ketzmar und Ricardo Molz machte er sich daran, das neue Lager einzusetzen – eine Aufgabe, bei der millimetergenaues Arbeiten gefragt ist. Mit einem hydraulischen Druckgerät, Hämmern und anderen Werkzeugen brachten die drei Männer das neue Lager in Position.

Kurz zuvor hatte Ingo Schrock von einer Hebebühne aus die Schrauben der Haube gelöst, die das obere Lager in Richtung Kalksee abdecken. Um die Haube abzunehmen, mussten die Arbeiter auf einen Kran warten. „Das ist sonst zu schwer“, so Grywotz. Den angesichts des zügigen Fortschritts großzügig wirkenden Sperr-Zeitraum erklärt er mit dem Prinzip Vorsicht. Man sei lieber auf der sicheren Seite, vor allem, falls ungeplante Bestellungen erforderlich würden.

Für die Zeit der Sperrung muss der Autoverkehr zum Rüdersdorfer Krankenhaus und zu den Straßen hinter der Schleuse den Umweg über Rüdersdorf nehmen. Wer über die L 30 dorthin fährt, bekommt es auf der Strecke gleich mit zwei halbseitigen Sperrungen zu tun: der seit Jahren bestehenden an der Stolpbrücke zwischen Woltersdorf und Rüdersdorf und der mitten in Rüdersdorf, an der Kalkgrabenbrücke. Derartige Sperrungen werden aber über die Landkreis-Grenzen hinweg abgestimmt, versicherte ein Sprecher des Fürstenwalder Straßenverkehrsamts auf Nachfrage.

Betroffen ist auch der Busverkehr Oder-Spree. Wie das Unternehmen mitteilt, verkehren die Busse der Linie 418 im Sperrzeitraum zwischen Rüdersdorf Krankenhaus bzw. Brückenstraße und Woltersdorf Rathaus ohne Halt über Rüdersdorf. Die sonst an der Strecke liegenden Haltestellen Klinik am See in Rüdersdorf, sowie in Woltersdorf Schleuse und Krankenhaus, entfallen. Für die beiden letztgenannten verweist der Busverkehr auf die Straßenbahn.