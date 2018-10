Bunter Blätterregen beim Serienfinale

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) 313 Starter erreichten beim 33. Schwärzeseelauf das Ziel über die verschiedenen Strecken. Am Ende setzten sich bei fast allen Altersklassen die Favoriten durch. Der Wettkampf war gleichzeitig der letzte in der Wertung zum Barnimer Sparkassen-Lauf-Cup.

Fast so bunt wie die Blätter des herbstlich geschmückten Waldes war auch die Gemütslage der Starter des 33. Schwärzeseelaufes. Während die einen noch mit ordentlich Adrenalin im Blut Punkte für die Laufserie sammeln wollten, andere einfach nur ihren versöhnlichen Jahresabschluss vom Wettkampfgeschehen feiern wollten, sollte es für andere ein jahreszeitlicher Ausflug im gemächlichen Laufschritt werden.

Einige Male schon hatten in der Vergangenheit Witzbolde versucht, kurz vor dem Start die Richtung der Markierungspfeile auf der Strecke zu verändern. „Gerade laufen einige Helfer die Strecke noch mal ab, ob alles seine Richtigkeit hat und alles freigeräumt ist. Ansonsten ist alles bestens vorbereitet“, sagte Axel Wendorf vom Veranstalter, der Kanu-Abteilung vom SV Stahl Finow, nicht ohne Stolz auf seine etwa 20 Helfer. Große Vorarbeit hatte da auch Revierförster Karsten Bender geleistet, wie Axel Wendorf dankend bemerkte.

Schon etwas aufgeregt war Nancy Sägebarth vor dem Start. Bei ihr ging es noch in der W 30 um den Gesamtsieg in der Laufserie. Einen Punkt lag sie hinter der Zerpenschleuserin Susan Röper. „Natürlich ist da ein Ansporn sie einzuholen, auch wenn wir beide in derselben Laufgruppe trainieren und uns sehr gut verstehen“, sagte die Eberswalderin. Für die 32-Jährige war es nach fast zehn Jahren Pause die erste sportliche Laufsaison. „Es hat riesig Spaß gemacht und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch richtig Blut geleckt“, erzählte sie lachend. Im nächsten Jahr will sie bei der Landesmeisterschaft über den Zehn-Kilometer-Lauf teilnehmen und sicher nicht dem Feld hinterherlaufen.

Hinterherlaufen musste sie beim Schwärzeseelauf in ihrer Altersklasse über die 12 km nur der Bernauerin Natalia Chadzel. In 59,26 Minuten blieb sie dabei unter einer Stunde und verwies Susan Röper auf Platz 3. Noch steht das Ergebnis der Laufserie nicht fest, aber nach der ersten Hochrechnung liegen beide, Susan Röper und Nancy Sägebarth, gemeinsam auf Platz 1.

Auf Heimaturlaub war Lina Ducke. Die 14-jährige Biathletin trainiert seit Ende August auf der Sportschule in Oberhof. Beim Schwärzeseelauf ging sie für die Bernauer Lauffreunde an den Start. „Mir macht das Laufen einfach“, begründete sie ihren Start. Auf die Frage, wann man sie denn bei Biathlon-Weltmeisterschaften sehen werde, lächelte sie nur verlegen. Aber die richtig großen Landsleute ihres Sports hat sie schon alle in Oberhof getroffen und sie weiß, woran sie noch etwas feilen muss: „Der Stehendanschlag klappt noch nicht ganz so gut“, gestand sie. Doch bei zweieinhalb bis drei Stunden täglichen Trainings hat sie auch das bald perfekt drauf.

Die Platzierung eher nebensächlich, so ging Anke Knospe ins Rennen. „Für mich ist Laufen ein guter Ausgleichssport, Ziel ist ankommen“, sagte die Schützin von der SGi 1418 zu Bernau. Wenn es sich nicht mit den Terminen ihres Schützendaseins überschneidet, dann ist sie auch bei jedem Lauf der Serie dabei. Als Zehnte der W 40 lief sie in Eberswalde über die 12 km über die Ziellinie, das war sogar noch besser als nur ankommen.

Als einer der wenigen, die bis dahin alle Läufe absolviert hatten, ging Thomas Gessert, Kanute beim SV Stahl Finow, ins Rennen. „In meiner Altersklasse M 50 fehlen mir noch zwei Punkte in der Gesamtwertung, um auf Platz drei zu kommen. Die sind heute mein Ziel“, erklärte der Eberswalder. Mit einer Top-Zeit von 54:23 Minuten lief er ins Ziel, doch er hatte harte Konkurrenz. Zu Platz fünf reichte es und nun heißt es für ihn abwarten, welcher Gesamtplatz es geworden ist.

In der Serienwertung wollte Mark Rathsmann auch noch Punkte für den Altersklassen-Sieg sammeln. Als Gesamtdritter über die 12 km, Erster in der MJ 20, lief er ins Ziel (45,49 Minuten). Lediglich dem Bad Freienwalder Marco Terei (43,47) und dem Berliner Enrico Wiessner (45,01) ließ er den Vortritt. Damit sollte er sich auch den Sieg in der Serie gesichert haben.

Verwirrung gab es kurz beim Einlauf der Acht-km-Läufer über den schnellsten Mann. Am Ende bekam der Rüdnitzer Olaf Kampe (29,39 Minuten) die Siegerurkunde, Andre Gesch vom Kletterwald Schorfheide belegte Platz 2 (32,08) und Andreas Saremba vom Eberswalder Schwimmverein wurde Dritter (32,49).

Erstaunlich war, dass die schnellste Frau, die Eberswalderin Blanka Dörfel vom LC Cottbus, mit ihrer Zeit von 31,19 Minuten sogar bei den Männern auf den zweiten Platz gelaufen wäre. Richtig gut drauf war auch Alessandro Rehm von den Bernauer Lauffreunden, der als Elfjähriger die acht km in 35,25 Minuten als Gesamtvierter bei den Männern absolvierte.

Einen Termin für die Auszeichnungsveranstaltung des Barnimer Sparkassen Lauf-Cups gibt es derzeit noch nicht, aber er wird rechtzeitig bekannt gegeben, wie auch die Termine der Winterlaufserie, war an der Strecke zu hören.