Derby-Sieg für Elisa zum 18. Geburtstag

Carola Voigt

Angermünde (MOZ und Thomas Branding) Der hart erkämpfte 21:20-Brandenburgliga-Erfolg der A-Jugend des HC Angermünde gegen die SSV PCK Schwedt war gleichzeitig das schönste Geschenk zum 18. Geburtstag für Elisa Branding.

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein packendes Derby zweier gleichstarker Mannschaften mit dem Quäntchen mehr Glück auf der HCA-Seite.

Ein Derby ist immer etwas Besonderes – die Trainer und die Mannschaft kennen sich, es ist eben eine andere Konstellation. Spannung war also vorprogrammiert – hinzu kam, dass es ein sehnlicher Wunsch des Geburtstagskindes Elisa Branding und der gesamten Mannschaft war, dieses Duell einmal zu ihren Gunsten gestalten zu können.

Nach einer langen Abtastphase eröffnete die SSV nach fast fünf Minuten den Torreigen und führte 2:0. Nachdem sich die Anfangsnervosität beim HCA mit ungewöhnlich vielen Passfehlern gelegt hatte, erzielten Branding und Melina Beutler den Ausgleich. Nun legte der Gastgeber vor und kurioserweise als Lea Nedlin die erste Zwei-Minuten-Strafe erhielt, gelangen Lena Hoffmann und Kira Winands trotz Unterzahl ein Zwei-Tore-Vorsprung. Eine Auszeit der Schwedter Trainerin Silvia Lehmann brachte ihr Team wieder nach vorn. 7:6 stand es nach 23 Minuten. Auch Thomas Branding, HCA-Trainer, nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte und den 11:9-Halbzeitstand einbrachte.

Bei beiden Mannschaften dominierten die Abwehrreihen. Aus der zweiten Reihe fielen kaum Treffer. Der HCA versuchte dieses Manko durch ständige Eins-zu-Eins-Duelle auszugleichen und der SSV gelang es nicht, dies ohne Fouls zu unterbinden. So folgte Siebenmeter auf Siebenmeter – insgesamt sieben, die Melina Beutler mit souveräner Nervenstärke verwandelte. Den Gästen gelangen zwei Treffer aus vier Siebenmetern.

Nach der Pause legten die Angermünderinnen los wie die Feuerwehr. Nach 35 Minuten stand eine Fünf-Tore-Führung zu Buche. Dieser starken Phase folgte jedoch eine unerklärlich schwache und nach nur fünf Minuten hatte Schwedt wieder den Ausgleich erzielt. Eine HCA-Auszeit verhalf erneut zu mehr Konzentration. Der Führung folgte der Ausgleich und so ging es bis zur 50. Minute. Dann erhielt Alina Trettin zwei Minuten, der dazugehörige Strafwurf konnte jedoch nicht verwandelt werden. Olivia Bresinske auf SSV-Seite riss das Spiel nun an sich. Sie attackierte mit Michelle Lindner so erfolgreich die linke Seite, dass ihr zwei Tore in Folge gelangen – die Spannung wuchs ins Unermessliche. Nedlin schaffte den Anschluss, Finja Sievers stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Das Spiel schien zugunsten der Gäste zu kippen, es folgten zwei herausgespielte klare Torchancen für den HCA. Der 20:20-Ausgleich fiel in der 56. Minute. Niemand konnte nun sagen, wer hier als Sieger hervorgehen würde. Die Aufbauspieler suchten die Entscheidung, gute Paraden der Torhüterinnen verhinderten aber auf beiden Seiten die Vorentscheidung, ehe Kira Winands 50 Sekunden vor Schluss mit einem sehenswerten Schlagwurf ins obere rechte Eck die 21:20-Führung erzielte. Die SSV griff noch einmal an, konnte ebenfalls nur durch ein Foul gestoppt werden. Es gab jedoch nur Freiwurf in dieser Situation und keinen durchaus möglichen Siebenmeter. So lief dem Gast die Zeit davon. Die Angermünder konnten schließlich den schwer erkämpften, aber auch glücklichen Sieg, und den Geburtstag ihrer Spielerin mit dem passenden Geschenk feiern.

SSV-Trainerin Silvia Lehmann bemerkte: „Meine Mädel haben sich heute selbst zu sehr unter Druck gesetzt, produzierten dadurch unnötige technische Fehler und waren einfach unkonzentriert.“