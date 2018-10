Nichts zu holen gegen die Jungen Wilden

Georgios Tsapanos

Altlandsberg Die Drittliga-Handball-Frauen des MTV Altlandsberg wurden von den Zweitliga-Absteigerinnen Junge Wilde Hannover-Badenstedt mit 42:26 (18:12) regelrecht aus der eigenen Halle gefegt. Sie spielten sehr gut, bekamen aber bei ihren Sturmläufen von den Gastgeberinnen ordentliche Mithilfe.

Ob sich die MTV-Frauen vor dem Anpfiff gegen die Absteigerinnen aus der 2. Bundesliga etwas ausgerechnet hatten, werden abschließend nur sie selbst beantworten können. Dass sechs Minuten nach dem Anpfiff beim Männer-Turn-Verein die Hoffnung auf eine Überraschung keimte, war den Akteurinnen auf dem Feld ebenso anzusehen wie an der Anzeigetafel an der Stirnseite der Erlengrund-Halle abzulesen: Heim 4, Gast 1 prangte dort weithin sichtbar.

Das war allerdings auch schon der letzte Moment dieser Partie, an dem die Gastgeberinnen so etwas wie Freude verspürt haben dürften. Danach übernahmen die Jungen Wilden aus Hannover-Badenstedt – erwartungsgemäß – das Heft des Handelns und bald auch die Führung. Diese konnten sie im weiteren Spielverlauf kontinuierlich bis zum Abpfiff auf schwindelerregende Höhen ausbauen.

Allerdings nicht ohne die tätige Mithilfe der Altlandsbergerinnen. Sie leisteten sich allein 16 Fehlabgaben oder -pässe, die alle postwendend in den Händen der Gegnerinnen landeten. Die da-raus resultierenden Tempogegenstöße mündeten allein 14-mal im Altlandsberger Netz. Vor allem bei den Pässen über die Köpfe der gegnerischen Abwehr hinweg lauerten die Jungen Wilden regelrecht auf die Bälle. Dennoch hörten die MTV-Frauen nicht damit auf. Dadurch geht auch vollkommen unter, dass 26 Tore (davon in der zweiten Halbzeit mehr als in der ersten) gegen ein Team, das eben noch in der 2. Bundesliga spielte, sehr achtbar sind.

So deprimierend der bloße Blick auf das Ergebnis aber auch sein mag, so falsch wäre es, frühzeitig den Stab über die grün-weiße Truppe zu brechen. Ein Sieg gegen die gut ausgebildeten, jungen und athletisch auf den Punkt fitten Frauen aus Hannover war von vornherein eher unwahrscheinlich. Die hohe Fehlerquote war darüber hinaus auch dem nach wie vor hohen Krankenstand, beziehungsweise den daraus resultierenden limitierten Wechselmöglichkeiten geschuldet. Das sollen keine Entschuldigungen für den mäßigen Heimauftritt der Altlandsbergerinnen sein, aber eben doch teilweise Erklärungen. Deren Ursachen zu beseitigen, wird in den nächsten Tagen und Wochen Hauptaufgabe des Trainer- und Betreuerteams sein. Denn solche Niederlagen haben die treuen MTV-Fans nicht verdient.

Nur für eine Spielerin im Team des MTV hatte der Abend in der Erlengrund-Halle etwas Erfreuliches zu bieten. Nachwuchstalent Julia Raddatz hatte einen couragierten Auftritt.