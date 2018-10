Seelower Kegelfrauen verlieren klar

Kathrin Conrad

Seelow (Kathrin Conrad ) Am 3. Spieltag der Landesliga der Frauen im Classic-Kegeln empfingen die Sportlerinnen des 1. KSC Seelow die bis dahin sieglosen Damen vom SV Lok Uebigau. Die Gastgeberinnen mussten dabei eine herbe Niederlage hinnehmen. 1:5-Mannschaftspunkte und eine Gesamtholzzahl von 1999:2079 Holz entschieden zu Gunsten der Frauen aus Uebigau.

Eigentlich sollte ein Sieg her, doch schon im ersten Durchgang stellte sich heraus, dass Ilona Jänike und Elvira Eichhorst einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. Beide verloren nach schwachem Spiel ihre Punkte und mussten einen Rückstand von 99 Holz hinnehmen. In der Landesliga spielt man nur mit vier Spielerinnen, so dass bereits zu diesem Zeitpunkt die Siegchancen sehr gering waren.

Das Schlussduo Kathrin Conrad und Gerhild Maudrich bemühten sich um Schadensbegrenzung. Am Ende konnten nur ein Mannschaftspunkt erkämpft und der Rückstand auf 79 Holz begrenzt werden.