Sechs Punkte bringen Platz 2

Roland Hanke, Bettina Sichting

Bad Saarow (MOZ) Die Volleyballerinnen des Saarower VSV haben ihr erstes Heimturnier in der Brandenburgliga mit den angestrebten sechs Punkten abgeschlossen. Sie gewannen gegen den 1. VC Herzberg mit 3:1 und gegen Energie Cottbus II mit 3:0.

Die Gastgeberinnen vom Saarower VSV haben es in der Scharmützelseehalle richtig krachen lassen. Die Gäste aus Herzberg und Cottbus konnten keinen Fuß fassen und haben in zwei völlig unterschiedlichen Spielen jeweils drei Punkte abgeben müssen. Mit dem Doppelsieg kletterten die Saarowerinnen auf Platz zwei in der Tabelle der Brandenburgliga. Vor dem VSV-Auftritt hatte Herzberg mit 3:0 gegen Cottbus II gewonnen.

Anschließend ging es für Saarowerinnen gegen den VC Herzberg. Die Gastgeberinnen starteten etwas holprig. Keine der beiden Mannschaften konnte einen bedeutenden Vorsprung erzielen. Schließlich gewann der VSV den ersten Satz in einem packenden Endspurt mit 27:25. Das roch nach Spannung.

Im zweiten Durchgang starteten die Damen aus Bad Saarow souverän und ließen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wenige Chancen ungenutzt. Das führte zum klaren Ergebnis von 25:16. Im Laufe des dritten Satzes leisteten sich die Saarowerinnen jedoch Unkonzentriertheiten im Aufschlag, wodurch viele Punkte unnötigerweise verschenkt wurden. Ein Satzverlust mit 20:25 war die logische Konsequenz.

Nun hieß es, an die Stabilität aus dem ersten beiden Sätzen anzuknüpfen, was auch gelang. Mit platzierten Angriffen und einer flexiblen Abwehrarbeit folgten die VSV-Damen den Vorgaben von Trainer Christian Diedrich. Der letzte Satz ging 25:20 aus – und damit waren die ersten drei wichtigen Punkte für die Tabelle sicher.

Beflügelt und von den Saarower Fans unterstützt, gingen die Gastgeberinnen in das zweite Spiel gegen Energie Cottbus II. Das ehrgeizige Gäste-Team wollte einen Sieg mit nach Hause nehmen. Jedoch war das für die Lausitzerinnen ersichtlich schwer. Im ersten Satz verloren sie ein wenig ihre Routine und gerieten schnell in Rückstand. Am Ende war es beim 25:13 eine klare Sache für Gastgeber Bad Saarow.

Als der Kontrahent die Angreiferinnen immer mehr in Schach zu versuchen hielt, forcierte Saarows Zuspielerin Franziska Wagner clever mit Blick auf den gegnerischen Block die Passauswahl auf die freien Positionen. So konnten sich die Angreifer am Netz durchsetzen. Am Ende wieder eine deutliche Angelegenheit für den VSV mit 25:19. Im dritten Satz verhalfen die Aufgabenserien und präzisen Angriffe auf die empfindlichen Lücken der Cottbuser Abwehr zum klaren 25:17.

„Die Mannschaft hat gezeigt, welches Potential in ihr steckt. Leider allerdings noch nicht so konstant wie erwünscht. Aber an der Konstanz werden wir im Training weiter feilen“, sagt VSV-Trainer Diedrich. „Es war ein zu erwartender Ausgang gegen zwei Gegner aus dem unteren Bereich der Tabelle. Die sechs Punkte waren Pflicht.“

Cottbus II sei eine sehr junge und unerfahrene Mannschaft, die es ohne „Wenn und Aber“ zu schlagen galt. Der 1. VC Herzberg ist ein in der Vorsaison ungeschlagener Aufsteiger, welcher sich immer wieder in Szene zu setzen wusste. „Letztendlich bin ich mit dem Spieltag und der gezeigten geschlossenen Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Dabei ragte nur Franziska Wagner noch hervor, welche es immer wieder verstand, ihre Angreiferinnen gekonnt in Szene zu setzen.“

Gestärkt geht das Team des Saarower VSV aus dem ersten Heimturnier und hofft auf weitere so großartige Unterstützung durch die Fans und Sponsoren. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am 3. November, wenn die Saarowerinnen wieder in der Scharmützelseehalle antreten. Dort sind dann der 1. VC Wildau (derzeit 4.) und Motor Hennigsdorf (7.) zu Gast.

Und Trainer Diedrich erwartet auch bei diesem Heimturnier wieder einen vollen Erfolg seines Teams, das nach dem dritten Platz in der vorigen Saison viele Ab- aber auch Zugänge zu verzeichnen hat. Allein sieben neue Spielerinnen befinden sich im 13-köpfigen Kader, wobei Maria Stark aus der Baby-Pause zurückkehrte. „Wir sind noch in der Findungsphase, aber es sind schon Fortschritte zu sehen“, sagt Christian Diedrich. „Aber das ist normal. Wenn schon alles klappen würde, hätten wir montags und freitags im Training nichts zu arbeiten.“

Sein Ziel ist es, am Ende mit dem Team einen Platz besser abzuschneiden als in der vergangenen Saison. Sicherlich würden die Saarowerinnen gern auch den Aufstieg mitnehmen, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. „Das Wichtigste ist, dass alle Spaß am Spiel haben.“