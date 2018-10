Grünheider drehen nach der Pause das Spiel

Roland Hanke

Berlin (MOZ) Die Handballer des Grünheider SV haben in der Oberliga Ostsee-Spree ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Sie gewannen beim BFC Preussen mit 27:24 (6:10) und verbesserten sich auf Tabellenplatz 8.

„Wichtig sind am Ende die zwei Punkte, die wir unbedingt holen wollten. Aber vor allemin der Angriffsleistung müssen wir uns verbessern, was auch die nur sechs Tore in der ersten Halbzeit zeigen. Wir lassen einfach zu viele Chancen aus“, sagte GSV-Trainer Frank Morawetz. Andererseits war er mit der Abwehrleistung zufrieden.

Die Grünheider legten einen schwachen Start hin. Nach knapp neun Minuten erzielten sie beim 3:3 den ersten Ausgleich. Dann lagen sie bis zur 50. Minute immer im Rückstand – zur Pause mit vier Treffern, kurz danach sogar zweimal mit sechs (8:14/35. und 9:15/36.).

„In der Kabine habe ich die Jungs aufgemuntert und gesagt, dass wir nur über den Kampfetwas erreichen können. Dashaben sie beherzigt“, erklärte Morawetz. Allerdings dauerte es bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, ehe der GSV erstmals den Anschluss schaffte (16:17/47.). Und als es drei Minuten später 19:19 stand, glaubten die Grünheider an die Sieg. Nach dem von Toni Büttner verwandelten Siebenmeter brachten Mathias Henow und Clemens Wetzel die Gäste 21:19 in Führung. Selbst vom 23:23-Ausgleich ließen sie sich nicht mehr beirren.

„In der zweiten Halbzeit haben die Jungs große Moral gezeigt und prima gefightet. Das verdient die Schulnote 1“, sagt Morawetz. Ein Extra-Lob erhielt Clemens Wetzel, der mit sieben Toren bester GSV-Werfer war. „Er hat besonders im zweiten Abschnitt sehr gut gespielt.“