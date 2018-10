Zwei-Tore-Führung verspielt

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Fußball-Frauen des 1. FC Frankfurt können in der Landesliga einfach nicht punkten. Auch im siebten Saisonspiel blieb dem Aufsteiger ein Zähler verwehrt. Dabei waren die Oderstädterinnen gegen die SG Sieversdorf so nah dran wie noch nie, doch am Ende hieß es unglücklich 4:5 (2:2).

Die Gastgeberinnen mussten ohne gelernte Torhüterin auskommen, da sich Victoria Dimt am Morgen kurzfristig krank gemeldet hatte. Feldspielerin Margareta Miklas stellte sich zwischen die Pfosten. Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im Hermann-Weingärtner-Sportpark dauerte erst wenige Minuten, als Yvonne Röwert mit einer schönen Einzelleistung die Führung für Frankfurt erzielte (7.). Die 46-Jährige spielte offensiver als gewohnt, diese Umstellung sollte sich schnell bezahlt machen. Denn nach dem Ausgleich durch Laura Hink (13.) war es erneut Röwert, die mit einem sehenswerten Schuss aus gut 20 Metern in den Torwinkel traf (20.). Doch erneut glichen die Gäste aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin nicht lange danach aus, Vanessa Hein besorgte den 2:2-Pausenstand (36.).

Die Frankfurterinnen ließen sich durch die beiden Gegentore aber nicht entmutigen. Katja Schimske konnte nach einem steilen Passe in die Spitze den Ball an der Sieversdorfer Torfrau vorbei ins Netz spitzeln (56.). Und nur wenig später passte Antje Birlem nach einem Konter auf Schimske, die zum 4:2 für den 1. FCF traf (60.). Anschließend waren die Gäste mehr mit sich selbst und dem Schiedsrichter beschäftigt, als ihr Tor abzusichern. Allerdings konnten die Gastgeberinnen die Verunsicherung des Gegners nicht in Zählbares ummünzen.

Durch einen Sonntagsschuss am Sonntagnachmittag fand Sieversdorf überraschend zu diesem Zeitpunkt zurück in die Partie. Der Weitschuss von Julia Schöning flatterte in die Maschen, die kleingewachsene Margareta Miklas konnte den Ball nicht erreichen (68.). Auf der Gegenseite scheiterte Frankfurts Spielführerin Nancy Hoffmann mit einem Freistoß an der Gäste-Torhüterin, die den Ball zur Ecke lenken konnte (72.). Eine weitere gute Torgelegenheit vergab Nadine Lippert für die Heimelf, frei vor dem Kasten schoss sie knapp drüber (81.).

Weitaus effektiver präsentierten sich da die Gäste: Mit ihrem zweiten Torschuss in der zweiten Hälfte erzielten sie auch ihren zweiten Treffer. Laura Hink überlief dabei die gesamte FCF-Hintermannschaft und markierte den Ausgleich (82.). Und es sollte noch schlimmer kommen: Die inzwischen völlig verunsicherte Frankfurter Verteidigung störte abermals nicht entscheidend und ließ Viviane Borck gewähren, die aus Nahdistanz den nicht mehr für möglich gehaltenen 4:5-Endstand erzielte (86.). Carolin Müller vergab auf der anderen Seite die letzte Möglichkeit für den FCF, ihr Schuss strich knapp über die Querlatte (90.).

Frankfurts Spielerinnen waren nach dem Schlusspfiff fassungslos, lagen regungslos auf dem Platz oder trösteten sich gegenseitig. Auch Trainer Roland Pirke brauchte etwas Zeit, um Worte zu finden. „Ich bin maßlos enttäuscht. Das war heute ein Gegner auf Augenhöhe, da müssen wir punkten. Wir haben auch gut mitgespielt, aber in so einer Liga musst du einfach deine wenigen Chancen nutzen – das ist spielentscheidend“, sagte der Coach. Margareta Miklas wollte er keine Vorwürfe machen, nahm die Ersatz-Torhüterin vielmehr in den Arm. „Sie stand heute das erste Mal überhaupt im Tor. Nach der kurzfristigen Absage hat sie hat sich dazu bereiterklärt, Respekt dafür. Problematisch ist es aber allemal, wenn wir ständig improvisieren müssen.“

Immerhin gibt es auch zwei positive Nachrichten aus dem Frankfurter Lager: Torfrau Jasmin Treutel, derzeit studiumsbedingt nicht vor Ort, kommt zur Rückrunde zurück an die Oder. Zusätzlich soll eine weitere Spielerin die Mannschaft nach der Winterpause verstärken.