Wasserpegel fällt noch immer

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) „Ich habe noch nie erlebt, dass im Oktober die Wasserstände noch immer fallen“, sagt Fischer Hannes Böhm besorgt. Beruhigt ist er aber immerhin darüber, dass der ungehemmten Entnahme durch Anlieger nun ein Riegel vorgeschoben wurde. Vor rund sechs Wochen habe, berichtet der Harnekoper, der Landkreis eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Diese gilt nun für fünf Jahre lang. Und wann immer der Pegel unter die kritischen 1.45 Meter fällt, ist die Entnahme aus dem Schlosssee verboten. Das begrüßt der Berufsfischer, der hofft, dass die Pegelstände nicht auch noch im Frühjahr so niedrig sind. „Denn dann würden die Laichmöglichkeiten fehlen.“ Schon jetzt seien die Versteckmöglichkeiten in der Uferzone nicht mehr richtig gegeben. Auch hätten Fressfeinde dadurch leichteres Spiel, so Böhm.

Besorgt blickt auch Edwin Reyer auf den Sternebecker See gleich nebenan. Denn auch dort sind die Wasserstände in diesem Jahr dramatisch gesunken. Allein: Eine Allgemeinverfügung wie für den Schlosssee gibt es für das DAV-Gewässer nicht. Diese unterschiedliche Handhabe kann Edwin Reyer nicht nachvollziehen. „Der Pegelstand ist noch mal richtig gefallen“, bestätigt er auf MOZ-Anfrage. Das sei beängstigend und traurig, so der Vorsitzende des örtlichen Angelvereins. „Und die Pumpen laufen immer noch“, ärgert er sich. Das bedeute enormen Stress für die Fische. Die Gelegezonen seien auf Sand gefallen, der Zufluss versiegt. „Das Luch ist trocken“, konstatiert Reyer. Über den Sommer hätten sich die Badegäste jeder seine eigene Badestelle gesucht. Sodass rund um den See Badebetrieb herrschte, schildert Reyer. „Die Leute sehen leider nur die Oberfläche des Sees. Und nicht, wie es darunter aussieht“, bedauert er.

Zur Begründung der wasserrechtliche Anordnung, die der Landrat am 3. September diesen Jahres, erlassen hat, heißt es: „Die durch ein Fischsterben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Gewässers (insbesondere Sauerstoffzehrung, Veränderung der Wasserbeschaffenheit und Zusammensetzung) können zur Beeinträchtigung der gesamten Ökologie führen und sind nach hiesiger Auffassung durch den Mindestwasserstand gut und sicher auszuschließen.“ Der sorge dafür, dass der Fischbestand (die Population) nicht gefährdet wird und ein massenhaftes Fischsterben unter diesen Bedingungen nicht zu erwarten ist. „Die Einschränkung des Gemein-/Anliegergebrauchs für den Einzelnen wiegen weniger schwer als die zu erwartenden Beeinträchtigungen der Allgemeinheit.“