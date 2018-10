Potsdam (MOZ) Die Partnerschaft zwischen Brandenburg und dem Moskauer Gebiet feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. – Dieser Satz findet sich in der Pressemitteilung über den Besuch von Staatssekretär Thomas Kralinski in Moskau. Das Problem dabei ist, dass einem nicht soviel einfällt, was in diesen 25 Jahren erreicht wurde. Neben dem allgemeinen Wunsch, die Beziehungen zu Russland zu entwickeln, stand schon vor einem Vierteljahrhundert die Idee, dass zwei Regionen, die sich um die jeweilige Hauptstadt ihrer Staaten erstrecken, eine Menge gemeinsamer Probleme und auch Lösungen haben sollten.

Dass in all diesen Jahren nicht einmal eine Schulpartnerschaft innerhalb dieser Regionen entstand, spricht aber auch für sich. Insofern ist es richtig, wenn Kralinski jetzt auf diesem Gebiet einen neuen Anlauf – in Wahrheit den ersten – unternimmt. Klar ist aber auch, dass man einen langen Atem braucht und Interessierte aus den Schulen und der Zivilgesellschaft kontinuierlich unterstützen muss, damit etwas dabei herauskommt.