Ines Weber-Rath

Falkenhagen (MOZ) Falkenhagen hat neue Ehrenbürger. Im Rahmen des Dorf- und Erntefestes sind acht Bürger der Seelow-Länder Amtsgemeinde in das neue Ehrenbürgerbuch eingetragen worden, das auf Beschluss der Gemeindevertreter in diesem Jahr angelegt wurde.

Für ihr besonderes Engagement für die Gemeinde und ihre Bürger hatten die Abgeordneten im Juli beschlossen, Eduard Arndt, Irene und Rainer Buchholz, die Betreiber des gleichnamigen Falkenhagener Eisgartens, Reiko Rockendorf, Maria Mallé, Liesbeth Purps, Annelies Blankenhagen und den langjährigen Ortschronisten Harry Kreßner die Ehrenbürgerschaft zu verleihen und sie ins Ehrenbürgerbuch einzutragen.

Die Würdigung erfolgte auf Vorschlag von Abgeordneten, Vereinen und Gruppen aus Falkenhagen. Mit Eduard Arndt ehren die Falkenhagener ihren langjährigen „Storchenvater“. Er hat das Nest im Ortskern instand gehalten und die Storchenchronik geführt. Irene und Rainer Buchholz haben mit ihrem Eisgarten nicht nur eine Attraktion im Dorf geschaffen. Sie gehören auch zu den größten Sponsoren und Mitgestaltern kommunaler Veranstaltungen.

Ohne Reiko Rockendorf ist die Jugendarbeit in der Falkenhagener Ortsfeuerwehr undenkbar. Das langjährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Falkenhagen hat Großartiges für die Förderung des Brandschutznachwuchses getan, was mit der Ehrenbürgerschaft gewürdigt wird.

Zwei ältere Falkenhagenerinnen, Lisbeth Purps und Anneliese Blankenhagen, kümmern sich seit vielen Jahren hingebungsvoll um das Wahrzeichen des Dorfes, die Basilika-ähnliche, mächtige Feldsteinkirche.

Maria Mallé hat Falkenhagen zwar leider wieder den Rücken gekehrt, aber große Spuren hinterlassen: Die Sängerin hatte den Falkenhagener Kultur- und Kunstverein ins Leben gerufen und war der Motor vieler Veranstaltungen, die weit über den Ort hinaus Beachtung fanden – zum Beispiel der Reihe „Zu Gast in Falkenhagen“. Sie zeichnete für den kulturellen Teil der Falkenhagener 700-Jahr-Feier und die Gedenkveranstaltung für Falkenhagens Heimatautor Ernst Friedrich Schuhmann verantwortlich.

Dass Falkenhagens Ortsgeschichte so gut aufgearbeitet ist wie kaum eine in der Region, ist wesentlich dem langjährigen Ortschronisten Harry Kressner zu verdanken. Er hat auch das Archiv des Ortes aufgebaut und lange betreut. Durch seine Arbeit war es möglich, Kulturgut, wie die Saga „Das Seegespenst“ wiederzufinden und zu veröffentlichen. Harry Kressner pflegt den Kontakt zu Schuhmann-Nachfahren in den USA.