Wo der Kaiser aus dem Zug stieg

Larissa Benz

Lindenberg (MOZ) Vor 120 Jahren wurde die Eisenbahnlinie Beeskow – Königs Wusterhausen in Betrieb genommen. In der Serie Bahnhofsgeschichten stellen wir Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke vor. In Teil acht machen wir heute in Lindenberg Station.

Direkt vor dem früheren Empfangshaus in Lindenberg hält kein Zug mehr. Das Bahnhofsgebäude ist in Privatbesitz, und im Rahmen der Modernisierungsarbeiten an der Strecke ist der Bahnsteig in diesem Jahr um etwa hundert Meter verlegt worden. Der neue Haltepunkt befindet sich jetzt gegenüber dem Sportplatz. Auf Höhe des alten Empfangsgebäudes bis zum Schrotthandel ist zudem ein zweites Gleis eingebaut worden, um hier – zum Beispiel bei Verspätungen – Zugbegegnungen zu ermöglichen.

Auch in Lindenberg wurde das Bahnhofsgebäude pünktlich zur Eröffnung der Eisenbahnlinie am 20. September 1898 fertig. Es wurde wie die anderen an der Strecke in Typenbauweise errichtet. Der Bahnhof entwickelte sich auch hier zum zentralen Platz für Warenumschlag, Ankunft und Abschied.

Am 16. Oktober 1905 fuhr hier ein ganz besonderer Gast ein: Kaiser Wilhelm II. kam nach Lindenberg, um das Observatorium zu eröffnen. Wie damals der ganze Ort aus dem Häuschen war, ist nachzulesen im Buch „Lindenberger Himmelsjäger“ von Hans Steinhagen.

Über 2200 Schulkinder aus dem Landkreis Beeskow-Storkow bildeten Spalier an der Strecke. Mehr als tausend Soldaten hatten Aufstellung genommen. Um 11.30 Uhr traf zunächst ein Sonderzug mit wichtigen Ministern ein. 20 Minuten später rollte der kaiserliche Hofzug heran. Kaiser Wilhelm II. nahm am Festakt zur Eröffnung des Lindenberger Observatoriums teil und wohnte noch dem Aufstieg zweier Registrierballone bei. Sein Aufenthalt in Lindenberg dauerte nur wenige Stunden, sein Besuch sorgte noch jahrelang für Gesprächsstoff.

Sicher auch in der Gastwirtschaft gegenüber vom Bahnhof. Das „Hotel zur Eisenbahn“ ist 1900 eröffnet worden. Heute heißt es Gasthaus Lutter und ist in der fünften Generation in Familienbesitz. Die ehemalige Wirtin Marianne Borchert (81) kann sich noch an viele Begebenheiten erinnern. „Hier war immer Betrieb.“ In einem harten Winter sei der Zug mal stecken geblieben. Während die Schienen freigeschippt wurden, wärmten sich die Fahrgäste im Gasthaus auf.

Ihre Kinder sind mit Blick auf den Bahnhof groß geworden. Mittlerweile führt Tochter Susanne Linke-Borchert die Gaststätte. Sohn Jürgen, der ein Baugeschäft führt, kaufte vor einigen Jahren das Grundstück mit Empfangsgebäude von der Bahn und sanierte das denkmalgeschützte Haus.

Vier Wohnungen sind entstanden. Die Teile des alten Stellwerkes hat er dem Verein Eisenbahnfreunde Letschin überlassen. „Es wäre doch schade gewesen, das zu verschrotten.“ Obwohl Borchert sein ganzes Leben lang den Bahnhof im Blick hatte, kann sich der 58-Jährige nicht erinnern, dort einen Wasserturm gesehen zu haben. Einen solchen gab es aber mal.

Er ist auf einer alten Postkarte von 1902 neben dem Bahnhof abgebildet, hatte statt des sonst üblichen runden einen quadratischen Grundriss. Wann er abgerissen wurde, konnte nicht ermittelt werden. Mit der Art und Weise, wie der jetzige Haltepunkt Lindenberg errichtet wurde, sind die Gemeindevertreter nicht so glücklich. „Wir sind seitens der Bahn nicht vorab über die Verlegung informiert worden, wurden nicht mal zu den Bauberatungen eingeladen,“ beklagt Ortsvorsteher Michael Schwebe. Das sei schade, er glaubt, man hätte voneinander profitieren können. Schon lange sei in Lindenberg ein Park & Ride-Platz angedacht.

Dazu habe die Gemeinde das Gelände links neben dem ehemaligen Empfangsgebäude gekauft. Wegen fehlender finanzieller Mittel sei das Vorhaben noch nicht realisiert worden. Eine Möglichkeit sei auch, den Parkplatz auf dem Gemeindeland zwischen Sportplatz und der Hauptstraße anzulegen.