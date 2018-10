Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt/Guben (MOZ) Gemüse anbauen, Blumen umtopfen oder Unkraut entfernen. Das gehört bei vielen Kindern zum Unterrichtsalltag. Jetzt werden Schulgärten vielerorts auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. Und Schüler arbeiten bald drinnen – etwa an einem Naturtagebuch.

An diesem Tag haben sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Naturfreunde“ an der Goethe-Grundschule die Zimmerpflanze der Rektorin geschnappt. „Der Topf ist zu klein“, begründet die AG-Leiterin Andrea Schulze das Umtopfen im Schulgarten. Die Kinder füllen schon einen neuen, größeren Blumenkübel mit Komposterde auf. Doch so leicht gestaltet sich das Vorhaben letztlich nicht. Ein Schüler versucht, die Klivie mit einer Schippe von seiner alten Schale zu befreien. „Die Wurzeln haben sich verwurzelt“, kommentiert ein Klassenkamerad, der wie die anderen das Spektakel beobachtet.

Da auch diese Maßnahme ohne Erfolg bleibt, versucht Lehrerin Andrea Schulze, die Pflanze zu teilen. „Oder wir müssen den Blumentopf kaputt machen“, fügt sie hinzu. Dann bewegt sich doch was und ein Ballen aus Erde und Wurzeln kommt zum Vorschein. „Nudeln“, ruft einer der Schüler. Das trifft es nicht ganz – aber die Arbeitsgruppe meistert unter Anleitung der Pädagogin schließlich das Umtopfen der Zimmerpflanze.

Im Freien gearbeitet wird laut Andrea Schulze an diesem Tag jedoch vorerst zum letzten Mal in diesem Jahr. Doch anders als in den Vorjahren werde die Arbeit der AG in der kalten Jahreszeit trotzdem fortgeführt. Bis zum Frühjahr erstellten sie etwa einen Naturbuchkalender oder bastelten mit abgefallenen Blättern, meint die Sachkundelehrerin. Seitdem im Sommer eine Kollegin, die den Schulgarten auch privat in Schuss hielt, die Schule verlassen hat, musste die Arbeit zudem anders verteilt werden. „Es ist schwierig, den Garten alleine zu organisieren“, meint die Lehrerin.

Deswegen seien Aufgaben im Schulgarten nun an die einzelnen Klassen delegiert worden. Unter der Aufsicht eines Lehrers, der den Garten in der Mittagszeit öffnen wird, könnten die Schüler dann Unkraut entfernen, Obstbäume sowie Beete pflegen oder Laub harken. Das Interesse der Heranwachsenden für die Natur zu wecken, ist Schulleiterin Simona Schmöche ein wichtiges Anliegen. Viele kämen im Alltag, so ihre Erfahrung, nur selten mit der Natur in Kontakt.

An der Grundschule in Ziltendorf hat Sonderpädagogin Kirstin Seifert mit ihren sogenannten Dorfkindern hingegen eine andere Erfahrung gemacht. „Sie beschäftigen sich mit Insekten, wo andere Kinder sich vielleicht ekeln würden“, meint die Lehrerin. Für drei Stunden in der Woche geht die Pädagogin mit Kindern aus den Jahrgangsstufen 3 bis 5 in den Schulgarten. In dieser Woche hätten sie Samen von Studentenpflanzen oder Zierkürbissen gesammelt. Schön findet Kirstin Seifert, dass im Schulgarten gerade jene Kinder aufblühten, die praktisch veranlagt oder sonst sehr ruhig sind. „Hier bekommen sie sehr viel Lob“, sagt sie.

Nicht nur gegärtnert, sondern auch gekocht wird an der Corona-Schröter-Grundschule in Guben. Erst im Mai wurden die neuen Hochbeete an der Schule eingeweiht, auf denen die Schüler der Arbeitsgruppe „Junges Gemüse“ nun Kohlrabi, Gurken, Erdbeeren und Kräuter anbauen, pflegen und ernten. Anschließend wird das Gemüse mit Koch Frank Busch sowie Lehrerin Anett Türk im Sachunterricht in der Schulküche verarbeitet. „Den Kindern wird so die Nahrungskette deutlich gemacht“, betont Anett Türk. Zuletzt haben sie gemeinsam eine eigene Marmelade aus Äpfeln, Basilikum und Holunder gekocht, die sie bei einer Veranstaltung des Qualifizierungszentrums der Wirtschaft in Eisenhüttenstadt zum Probieren anboten. Ein paar Gläser haben die Kinder auch mit nach Hause genommen. „Die schmeckt sehr gut“, so das Urteil der Schülerin Fiona Mücksch. Aber Spaß gemacht habe der Viertklässlerin vor allem das Kochen.