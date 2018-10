Energiegenossenschaft stellt sich vor

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Die Energiewende im Barnim hin zur Nutzung von erneuerbaren Energien soll unter mehr Bürgerbeteiligung stattfinden. Die Bürgergenossenschaft „Barnimer Energiewende eG“ möchte sich dafür mit konkreten Projekten einsetzen. Am Montagabend stellte der Vorstand, bestehend aus Thorsten Kleinteich, Madlen Haney, Fabian Rösch und Sven Gumbrecht, seine Prinzipien und Ziele im Café des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio vor.

Ganz vorn stehen Projekte zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Den Genossenschaftsmitgliedern schweben beispielsweise Kleinst-Solarmodule für den Balkon vor. Aber auch größere Dimensionen wie die Beteiligung an Windenergie. Im Hinterkopf haben die ehrenamtlichen Mitglieder immer das Null-Emissions-Ziel. Fossile Brennstoffe oder Atomenergie schließe die Genossenschaft zwar aus. Aber: „Es geht nicht ums Dagegensein, sondern darum, Alternativen zu entwickeln“, sagte Madlen Haney, die als Regionalentwicklerin tätig ist.

Eine Anschubfinanzierung von 45 000 Euro wird es vom Landkreis Barnim geben. Deshalb ist auch eine Zusammenarbeit mit den Barnimer Kreiswerken Bedingung. Über die Genossenschaft soll endlich die Beteiligung der Bürger gelingen, sagte Christian Mehnert, Geschäftsführer der Kreiswerke, der an diesem Abend nach eigener Aussage als interessierter Bürger an der Infoveranstaltung teilnahm.

Die Energiewende sei nichts, das man von oben bestimmen kann. Sie müsse aus der breiten Bevölkerung kommen, so Mehnert. Die Genossenschaft solle sich aber selbstständig entwickeln und eigene Projekte umsetzen, ohne dass man sich Konkurrenz mache. „Es gibt genügend Geschäfte für alle in diesem Bereich“, so Christian Mehnert.

Die Genossenschaft hat derzeit elf Mitglieder und befindet sich noch im Gründungsprozess. Im Dezember rechnen die Akteure mit dem Gründungsgutachten. Ab Januar könne man dann über die Aufnahme neuer Mitglieder nachdenken. Mit 250 Euro besitzt man Anteile an der Genossenschaft. Projekte und Zielstellungen sollen von den Mitgliedern formuliert und umgesetzt werden, so die Idee. Als Genossenschaft sehe man zweierlei Vorteile: man könne unternehmerisch tätig sein und selbst aktiv werden beim Erreichen der eigenen Zielstellungen. Nach zwei Jahren, so Thorsten Kleinteich, seien Ausschüttungen von zwei bis drei Prozent an die Mitglieder denkbar.

Die etwa 25 Anwesenden waren aufgefordert zu formulieren, welche Ziele ihnen als Genossenschaftsmitglied wichtig wären: Von den 12 vorgegebenen wurden Klima- und Umweltschutz, regionale Wertschöpfung und Lobbyarbeit am häufigsten genannt.