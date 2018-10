308 Leseratten, 634 Bücher und ein Wanderpokal

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Mein Sommer als Heidi“ war ihr Lieblingsbuch – innerhalb weniger Tage hat Lilly Sophie Heimlich es verschlungen. Ebenso zehn weitere Bücher, die der 11-Jährigen die Sommerferien verschönert haben. In ihrer Klasse, der 6b der Theodor-Fontane-Schule, ist Lilly Sophie damit zwar die größte Leseratte – aber längst nicht die einzige.

Neun Schüler haben beim diesjährigen Sommerleseclub (SLC) die Mindestanzahl von drei Büchern geschafft. „So viele Teilnehmer aus einer Klasse waren es noch nie“, sagt Franziska Horváth von der Fürstenwalder Bibliothek. Sie überreichte der Klasse am Dienstag den Wanderpokal, der in den vergangenen Jahren in der Gerhard-Goßmann-Schule von Klassenraum zu Klassenraum zog. Die Grundschule in Süd belegt in diesem Jahr den zweiten Platz mit acht erfolgreichen SLC-Teilnehmern, gefolgt von der 6a der Fontane-Grundschule mit 7 Teilnehmern.

Wie im Vorjahr war die Goßmann-Grundschule beim SLC am stärksten vertreten – allerdings mit deutlich weniger Lesern: Insgesamt beteiligten sich 29 Schüler erfolgreich; 2017 waren es 40. „Die Schule bekommt heute die für den Sommerleseclub angeschafften Doppelexemplare für die eigene Bibliothek“, sagt Franziska Horváth.

Mit 308 Teilnehmern, die Hälfte davon mit drei gelesenen Büchern, war die Resonanz am SLC auch insgesamt etwas geringer. Im Vorjahr beteiligten sich 411 Schüler, davon 229 erfolgreich. Die Leser waren vorwiegend weiblich (182) und die Hälfte von ihnen entweder elf oder zwölf Jahre alt. „634 Bücher wurden ausgeliehen“, resümiert Franziska Horváth weiter. Gut 250 SLC-Teilnehmer waren außerdem Wiederholungstäter, auch Lilly Sophie Heimlich hat bereits zum zweiten Mal mitgemacht. „Im letzten Jahr habe ich neun Bücher gelesen“, sagt die 11-Jährige. Sie freut sich schon auf den nächsten SLC. (amd)