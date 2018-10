Mehr Platz, mehr Licht, mehr Kauflust

Dietmar Rietz

Gartz (MOZ) Mehr als eine Million Euro hat der Discounter Netto in den Umbau seines Marktes in Gartz investiert. Am Dienstag ist er um 7 Uhr wieder eröffnet worden. Mehr als 4000 Artikel werden in den Verkaufsregalen angeboten.

Video Für eine Million Euro umgebaut Videothek öffnen

Bis Montagnacht haben die Leute von Auftragnehmer Steffen Retzlaff aus Hohengüstow bei Prenzlau hart gearbeitet, um den Eröffnungstermin zu halten. Nur drei Wochen war das Geschäft komplett geschlossen. Die Spezialisten aus der Uckermark bauen im Schnitt sieben bis acht solcher Märkte pro Jahr um.

Im Eingangsbereich ist wieder eine Bäckerei am gewohnten Standort eingezogen, erklärt Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost, am Dienstag. Die Warenpräsentation, vor allem von Obst, Gemüse, Backwaren, Wein, ist verändert worden. Neue Fußbodenfliesen sind verlegt, die Beleuchtung auf hellere und sparsamere LED-Leuchten umgestellt. Die Regale sind niedriger, die Gänge breiter. Das passt besser, auch für ältere Menschen mit Rollator und Mütter mit Kinderwagen.

Den Kunden fallen die Veränderungen auf. „Das ist ein Gewinn für die Stadt“, freut sich Brigitte Lenz am Dienstagmorgen. „Was man so hört, sind die Gartzer begeistert.“ Auch René und Mandy Radloff sind davon angetan, dass „ihr“ Einkaufsmarkt runderneuert worden ist: „Er sieht moderner aus, es funktioniert wieder alles. Aus den Kühltruhen läuft kein Wasser mehr. Die Gänge sind breiter und es ist viel heller. Hoffentlich bleibt das so.“

Seit Juni 1995 ist der Discounter in Gartz vertreten. Im Mai 2010 wechselte er an den jetzigen Standort und zog in den Neubau für den Netto Marken-Discount, Schlecker und Getränkemarkt ein. Anfang Juni 2018 begann der Umbau mit dem Abriss des seit Jahren leer stehenden Schlecker-Marktes. Der angrenzende Getränkemarkt blieb erhalten. Danach begann die Markt-Erweiterung.