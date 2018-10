Den Lebensabend mitten im Dorf verbringen

Frank Groneberg

Fünfeichen (MOZ) Die Gemeinde Schlaubetal will in Fünfeichen ein Seniorenhaus errichten. In diesem sollen Senioren aus der Gemeinde, die sich nicht mehr um Haus und Garten kümmern können oder möchten, ihren Lebensabend direkt in ihrer Heimat verbringen können.

Monika Senzel hat einen Traum. Den hat die Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal schon seit mehr als zehn Jahren, doch jetzt soll dieser Traum endlich wahr werden. Mitten in ihrer Gemeinde, in Fünfeichen, soll schon bald ein Seniorenhaus stehen. Nicht irgendwo am Dorf- oder Stadtrand, sondern direkt an der Hauptstraße. Eben dort, wo sich das Leben abspielt. Kein Pflegeheim, sondern eine Art großes Gemeinschaftshaus. Ein Haus, in dem sowohl rüstige Senioren als auch betagte Bürger, welche die Hilfe eines Pflegedienstes benötigen, unter einem Dach leben – selbstständig in eigenen altersgerechten Wohnungen oder in einer Wohngemeinschaft, je nach Wunsch. Ein Haus, in dem Angehörige und Nachbarn „ihre Alten“ jederzeit und ohne lange Fahrwege besuchen können. Ein Haus, in dem Menschen, die ihre Eltern oder Großeltern zu Hause pflegen, diese auch mal betreuen lassen können, wenn sie selbst mal in den Urlaub fahren möchten. Ein Haus schließlich, in dem sich die verschiedenen Generationen treffen können, in dem tatsächlich „Leben“ dem schönsten Wortsinn nach herrscht.

„Es ist doch so: Jeder Mensch möchte seinen Lebensabend in seinem Heimatort verbringen, am liebsten zu Hause“, sagt Monika Senzel. „Ich möchte, dass unsere Fünfeichener in ihrem Heimatdorf alt werden können.“ Sie selbst habe einst ihre Mutter lange zu Hause gepflegt, die Oma hatte sie ins Heim geben müssen. „Ich habe erlebt, wie schwer das für beide Seiten ist. Man sieht sich selten, die Alten vermissen ihre Heimat, ihre Kinder und ihre Nachbarn.“ Damit dass ihren Nachbarn einmal nicht so geht, kam sie auf die Idee: „Wir müssten hier was bauen, mitten in unserem Ort.“

Vor vier Jahren hat Monika Senzel diese Idee erstmals auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt – und dafür viel Zustimmung geerntet. „Viele Leute haben zu mir gesagt: Mensch, das wäre toll.“ Ein eigenes Grundstück hat die Gemeinde für das Seniorenhaus: die große Freifläche an der Ernst-Thälmann-Straße – da, wo einst die Gaststätte stand, die später abgerissen werden musste. Die Lage ist aus Sicht der Bürgermeisterin ideal: „Diese Fläche befindet sich mitten im Dorf, wo man das Leben mitbekommt. Dort fahren Autos. Dort laufen Kinder vorbei, die den Alten bestimmt auch mal zuwinken. Dort können die Senioren weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, denn die Kirche, der Frisör, der Backshop, die Kita, die Physiotherapie befinden sich ja sozusagen um die Ecke.“ Und ganz wichtig: „Die Begegnungsstätte im Haus möchten wir auch öffnen für alle Bewohner der Gemeinde.“

Seit das Grundstück gefunden ist, arbeitet eine Interessengruppe der Bürger an der Entwicklung der Pläne. Klar ist: Das Haus soll zweigeschossig werden. Im Erdgeschoss soll eine Wohngemeinschaft für mindestens acht Bewohner entstehen, die alle ein eigenes Zimmer haben werden, sowie eine Tagespflege. Im Obergeschoss sollen etwa 20 Ein- und Zwei-Raum-Wohnungen für das selbstständige altersgerechte Wohnen eingerichtet werden. Deren Bewohner können auch die Leistungen des Pflegedienstes mit nutzen. Dazu käme ein Zimmer für die Verhinderungspflege. Betreiber des Hauses könnte ein Pflegedienst werden.

Das Seniorenhaus hat gute Chancen vor allem auch deshalb, weil Monika Senzel frühzeitig den Landkreis Oder-Spree mit ins Boot geholt hat. Dieser hat das Projekt „Seniorenwohngemeinschaft im Heimatdorf“ – so der Arbeitstitel – zu einem Pilotprojekt für den Landkreis erklärt. Über Bauzeit und Kosten kann die Bürgermeisterin noch nichts sagen. Eine Vorplanung, bezahlt durch die Gemeinde, ist bereits erfolgt. „Momentan sind wir dabei, die Finanzierung zu klären“, sagt sie. Auf jeden Fall würden Fördermittel beantragt. „Ich hoffe, das wir 2019 mit dem Bau beginnen können.“ In Kürze wird das gereifte Projekt öffentlich vorgestellt.