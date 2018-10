Stadt Müllrose kündigt Bootsbesitzern

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Pächter der Bootsliegeplätze an den kommunalen Steganlagen im Großen Müllroser See müssen, wenn sie ihre Liegeplätze auch nach dem Jahreswechsel weiter nutzen möchten, allesamt neue Pachtverträge abschließen. Der Grund dafür ist: Die Stadt Müllrose hat in diesem Jahr erstmals allen Pächtern die Verträge gekündigt. Üblicherweise laufen die Verträge unbefristet, bestätigt Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal (die Amtsverwaltung handelt für die Stadt Müllrose). „Laut Bootsliegepachtvertrag können die Verträge aber in jedem Jahr zum Jahresende verlängert werden“, erklärt er. In diesem Jahr habe die Stadt erstmals von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht – und mit der Kündigung allen Pächtern einen neuen Vertrag angeboten, konkret den Abschluss eines Änderungsvertrages.

Hintergrund der Kündigung sei zum einen, „dass wir einzelne Regelungen der Verträge an die aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen anpassen müssen“, sagt Matthias Vogel und nennt als Beispiel die verschärften Datenschutzrichtlinien. Zum anderen solle mit der Kündigung der Verträge erreicht werden, dass die Steganlagen wieder besser genutzt werden und Plätze frei werden für Bootseigentümer, die bislang auf einer Warteliste stehen.

Wie berichtet, hatten sich mehrfach Bürger darüber beschwert, dass etliche der insgesamt 122 Bootsliegeplätze, die es an drei Steganlagen gibt, zwar verpachtet sind, aber nicht genutzt werden. Mehrfache Kontrollen ergaben: Das betrifft mehr als ein Drittel der Liegeplätze. Die Stadt wollte als Druckmittel die Jahrespacht ab 2019 von 60 auf 100 Euro erhöhen, was die Stadtverordnetenversammlung aber ablehnte. Viele Stadtverordnete zeigten sich überrascht davon, dass nach der Kündigung der Verträge mit einer Pachterhöhung nun noch zusätzlich Druck ausgeübt werden sollte. Thomas Kühl hatte angeregt: „Die Vertragsgestaltung sollte so erfolgen, dass die Pächter gezwungen werden, ihre Boote an den Steganlagen ins Wasser zu legen.“

Seit der Kündigung der Pachtverträge haben bereits mehrere Pächter auf eine weitere Nutzung von Bootsliegeplätzen verzichtet.