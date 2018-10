Bananenquark ist der Renner

Brotbüchsen-Check: Juliane und Jessy von der Fontane-Grundschule Bad Freienwalde besprechen in der Lehrküche der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde GmbH am Dienstag den Inhalt ihrer Stullenbüchsen. Dort fand der Auftakt des Projektes „Level up your Lunchbox“ statt. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Schon wieder Leberwurst? Klar, auch in der Schule hat die leckeren Pausenbrote immer der andere. Doch damit nicht zu viele Inhalte der Stullenbüchsen unangetastet im Müll landen, hat der Förderverein der Grundschule „Theodor Fontane“ ein Projekt initiiert.

Zeigt her eure Pausenbrote: Mit einem Blick in die Boxen der Klasse 3a der Fontane-Grundschule Bad Freienwalde begann am Dienstag der Projekttag in der Lehrküche des Moorbades Bad Freienwalde. Diätassistentin Claudia Büchel analysierte mit den Grundschülern anhand des Ernährungskreises, welche Bestandteile es besonders häufig in die Brotboxen schaffen. Neben Vollkornbrot, Obst und Gemüse sind das auch Toastbrot, Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke. Doch die Fachfrau ist überrascht, wie viel die Schüler schon über Lebensmittel wissen und wie selbstverständlich sie sich vor dem Mitmachen die Hände waschen.

Denn dass die Kinder mitmachen, darum geht es in dem von Schulsozialarbeiterin Christiane Schmidt initiierten Projekt „Level up your Lunchbox“. Nur Wurst und Käse allein würden die Kinder nicht animieren, sie mit Lust zu verzehren. Deshalb lande viel im Mülleimer. Zu viel, findet Christiane Schmidt. Beim Ministerium der Justiz, für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg habe sie deshalb finanzielle Mittel eingeworben, um Ernährungsbildungsaktivitäten wie die am Dienstag im Moorbad zu ermöglichen. Damit die Kinder lernen, selbst gesunde Sachen zuzubereiten, oder dabei zu helfen.

„Wir wollen damit natürlich auch die Eltern erreichen“, so Christiane Schmidt. Deshalb verspricht sie, die Rezepte für den Gemüse- und vor allem den Bananenquark nachzureichen. Saphira will den in den Ferien bei ihrem Opa noch einmal zubereiten, verrät die Bad Freienwalder Grundschülerin. Gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen Amelie und Loona hat sie die Bananen dafür zerdrückt. Und natürlich gekostet. „Lecker“, so das einhellige Urteil der Schülerinnen.

„Die Prägung beginnt schon bei den Kleinen“, weiß Claudia Büchel, worauf es beim Thema gesunde Ernährung ankommt. Sie betreut mit ihrer Kollegin die Lehrküche in der Bad Freienwalder Kurklinik und führt mit den Patienten auch Einzelberatungen durch. Oft geht es dabei um bestimmte Erkrankungen wie Rheuma oder Diabetes aber auch um Lebensmittelunverträglichkeiten. Es gebe aber auch Leute, die sich gar keine Gedanken über das Thema Essen machen würden, muss sie zugeben. Damit es bei den Bad Freienwalder Kindern erst gar nicht so weit kommt, engagiert sich die Mensa AG der Fontane-Grundschule. Eben auch mit diesem Projekt, für den der Startschuss am Dienstag gefallen ist.

Nun sollen noch der Kräutergarten ergänzt und Beerensträucher an der Schule gepflanzt werden. Im November wird es dann ein großes Abschlussbuffett in der Schule geben. Dabei sollen dann die Brotboxen gesund und lecker bestückt werden. Dass das bisher nicht immer der Fall ist, begründen die Eltern laut Aussage von Christiane Schmidt mit morgendlichen Zeitmangel. Deshalb würde oft zu Fertigprodukten gegriffen. Oder Geld für den Bäcker mitgegeben werden. „Auch gehen nicht alle Kinder Mittags essen“, bedauert Klassenlehrerin Anke Zachow. Und so muss bei manchen Kindern die Brotbüchse bis zum Nachmittag reichen.

Damit da wenigstens das drin ist, was Kinder dringend brauchen, rät Claudia Büchel zu mehr Obst und Gemüse, mehr Vollkornprodukten und Käse. Statt nur fettiger Wurstprodukte und sehr zuckerreichen Säften. Auch bei aromatisiertem Wasser, das viele der Fontane-Grundschüler am Dienstag mit im Gepäck hatten, verweist die Diätassistentin darauf, dass nie ein Apfel den Weg in die Flasche gefunden habe. Als Alternative rät sie zu stillem Wasser, mit aufgeschnittener Orange oder Zitrone und Melisse verfeinert, beziehungsweise Saftschorlen.