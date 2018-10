Abriss, Sanierung, Rundendreher

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bei der erstmals als Ortsrundgang angebotenen Einwohnerversammlung für das Brandenburgische Viertel hat die Wohnungsbaugenossenschaft ihre Ideenküche vorgestellt. Hier soll fortan über die Zukunft des Wohngebietes nachgedacht werden.

Wo einst für Kinder gekocht wurde, im Erdgeschoss des heutigen Vereinshauses an der Havellandstraße 15, gehe es um nicht mehr und nicht weniger als die Revitalisierung des Brandenburgischen Viertels, kündigte Volker Klich, Vorstand der Genossenschaft, am Montagabend zur Eröffnung der Ideenküche an. Die etwa 200 Quadratmeter großen, karg ausgestatteten und unter anderem als Energielabor oder Gedankenraum gekennzeichneten Räumlichkeiten sollen als eine Art Denkfabrik genutzt werden, die nicht nur die eigenen Mieter und Mitglieder, sondern im Idealfall sogar andere Vermieter im Wohngebiet einbezieht. „Doch in der Ideenküche sind überdies auch Kulturveranstaltungen vorstellbar“, sagte der Vorstand. Geöffnet werde die Stätte nach Bedarf.

Die von Volker Klich in Aussicht gestellte Wiederbelebung des Brandenburgischen Viertels gilt einem Wohngebiet, in dem 6600 Einwohner zu Hause sind. Einer Ausstellung mit dem Titel „Jungbrunnen Brandenburgisches Viertel“, die in der Ideenküche gezeigt wird, lässt sich entnehmen, dass Eberswalde nirgendwo jünger und internationaler ist. 684 Kinder und 1100 Bewohner mit ausländischen Wurzeln sind dort gemeldet.

Von den 3649 Wohnungen im Bestand der Genossenschaft befinden sich 1600 im Brandenburgischen Viertel. 450 davon stehen leer. „Deswegen bereiten wir den Rückbau von drei Wohnblöcken vor“, erklärte der Vorstand. Aber die Zukunftsvision für das Wohngebiet beschränke sich bei Weitem nicht auf Abrissvorhaben. Ab 2020 sollen nach Möglichkeit pro Jahr drei Wohnblöcke umfassend saniert werden – vermutlich für jeweils etwa drei Millionen Euro. Zwar hat Volker Klich den Betrag beim Ortsrundgang genannt. Doch da die Finanzierungsgespräche mit der Bank noch im Gange seien, stünde diese Auskunft unter Vorbehalt. Wo mit der Schönheitskur für die Plattenbauten begonnen wird, verriet der Vorstand nicht. Die Überlegungen dazu seien noch nicht spruchreif.

Hingegen steht bereits fest, wo ab 2019 die Abrissbirne geschwungen wird: an der Cottbuser Straße 25 bis 36, die schon frei gezogen wurde, sowie an der Brandenburger Allee 15 bis 21 und 27 bis 35. In den beiden Blöcken dort sind bloß noch jeweils etwas mehr als die Hälfte der 40 Wohnungen vermietet.

Für das von der Genossenschaft angestrebte stärkere Miteinander aller vier Vermieter im Viertel, neben ihr sind dort noch die TAG, die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Wohnungsbau- und Hausverwaltungsgesellschaft aktiv, gibt es schon ein Beispiel. „Seit Anfang Oktober sind in zwei Nächten pro Woche in unserem Auftrag sogenannte Rundendreher im Wohngebiet unterwegs“, informierte Volker Klich. Der Wachdienst schaue an wechselnden Tagen auf Ordnung und Sicherheit an den Genossenschaftsblöcken. Die AWO habe sich vom Konzept überzeugen lassen und steige beim Rundendreher-Projekt ein. „Wir können die Streifentätigkeit also ausbauen“, teilte der Vorstand mit. Das gemeinsame Ziel aller Vermieter müsse sein, für eine höhere Lebensqualität zu sorgen.