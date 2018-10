Kunsträume für Künstlerträume

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Individualität, Zurückgezogenheit und innere Zwiesprache, das zeichnet viele Künstler aus. Doch so individuell oft die Arbeitsweise und Handschrift ist, Einzelgänger wollen viele Künstler dennoch nicht sein. Und so haben sich professionelle Künstler verschiedener Sparten und Richtungen in der Uckermark schon vor zehn Jahren zusammengeschlossen, um sich in einer freiwilligen Gemeinschaft auszutauschen, gemeinsame Aktionen, Projekte und Ausstellungen zu organisieren, sich beim Marketing zu unterstützen und auch, um der Kunst ein Sprachrohr zu geben und sie stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Mittlerweile haben sich 30 Künstler der Gruppe umKunst angeschlossen, die ihren Lebens- oder Arbeitsmittelpunkt in der Uckermark haben. Zu ihnen gehören so bekannte Namen wie Gerald Narr, Klaus Schitthelm, Susanne Hoppe, Arne Kalkbrenner oder Siegfried Haase, aber auch junge Künstler wie Jana Debrodt oder Heike Munser. Zu den Mitbegründern gehört Christian Uhlig aus Angermünde, der die Stimme der Kunst aus seiner Heimatregion in die uckermarkweit agierende Gruppe trägt. Seit einigen Jahren präsentiert sich die Künstlergruppe mit gemeinsamen Ausstellungen in der Klosterkirche Angermünde, die gerade erst zu Ende ging und mit 30 teilnehmenden Künstlern Einblicke in die große Vielfalt der uckermärkischen Kunst bot. Die Ausstellung im Kloster ist eines der größten Projekte der Gruppe, die nicht nur mit ungeheurem Kraftaufwand, sondern auch hohen Kosten für die Künstler verbunden ist, von der Organisation über Transport, Aufbau bis zu Versicherungen. In der Uckermark bringen Ausstellungen selten Einnahmen durch Verkaufserlöse. Das Ringen um Fördermittel oder Spenden für Kunstaktionen, die schließlich auch den Tourismus in der Uckermark ankurbeln, ohne dass für die Künstler davon etwas abfällt, gehört deshalb auch zu den Zielen der Gruppe. Dennoch sind solche Ausstellungen wie auch Aktionen zum Tag des offenen Ateliers willkommene Gelegenheiten, Kunst öffentlich sichtbar zu machen und sich regional und überregional zu präsentieren. Beim regelmäßigen offenen Künstlerbrunch treffen sich die Mitglieder reihum in den Ateliers, um sich kennenzulernen, sich fachlich auszutauschen, über Projekte und Probleme zu sprechen. Eines der großen Wünsche der umKünstler ist ein Haus der Kunst in der Uckermark für Ausstellungen, Projektarbeit und Workshops.