Großflächige Warnung für Autofahrer

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stadtverkehrsgesellschaft und Stadtverwaltung haben vor den Straßenbahnhaltestellen Kleist Forum und Fürstenwalder Straße Warnhinweise auf die Straße aufbringen lassen. Damit soll die Sicherheit der Fahrgäste erhöht werden. Die MOZ hatte 2017 auf das Sicherheitsproblem und die nun umgesetzte Lösung, wie sie unter anderem auch in Dresden praktiziert wird, aufmerksam gemacht.

Eigentlich ist Paragraf 20, Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung eindeutig: Wenn an Straßenbahnhaltestellen Fahrgäste ein- und aussteigen, dürfen Autofahrer rechts höchstens mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Allerdings nur, wenn die Fahrgäste nicht behindert oder gefährdet werden. In der Regel also heißt das: stehen bleiben und warten. Sonst drohen Strafen von Bußgeldern bis hin zum Fahrverbot. An einigen Straßenbahnhaltestellen in der Stadt kommt es dennoch immer wieder zu gefährlichen Situationen, weil Autofahrer die Regelung missachten. Im April 2017 etwa fuhr ein 79-Jähriger mit vollem Tempo in der Gerhart-Hauptmann-Straße durch den Haltestellenbereich, traf eine einsteigende Mutter mit Kind. Beide wurden verletzt. Zu vielen Beinah-Unfällen kam es in der Vergangenheit vor allem auch am Kleist Forum. Der Halt liegt dort stadteinwärts direkt hinter einer Kurve in der Straßenmitte.

Christian Kuke, Geschäftsführer bei der SVF, bestätigt, dass diese Haltestelle als eher unsicher für Fahrgäste eingeschätzt wird. „Da wir mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle in Straßenmitte erst in den nächsten Jahren vorankommen werden, haben wir eine Lösung gesucht, die Sicherheit in der Übergangszeit zu erhöhen“, sagt er. Geplant sei demnach, noch weitere Haltestellen mit Markierungen auszustatten. Welche, das sei noch nicht entschieden. „Zunächst erhoffen wir uns positive Erfahrungen mit der Haltestelle Kleist Forum.“

Die Markierung ergänzt die bereits bestehenden Sicherheitsmaßnahmen. So wird in den Straßenbahnen an den betreffenden Haltestellen per Ansage vor dem Fahrzeugverkehr gewarnt. Außerdem gibt das Fahrpersonal Türen erst frei, wenn keine unmittelbare Gefahr erkannt wird, so Christian Kuke. „Leider lassen sich nicht alle Situationen vorhersehen.“ Die Stadtverkehrsgesellschaft arbeite daher weiterhin auch „mit Hochdruck“ an der Planung und Umsetzung des barrierefreien Ausbaus der Haltestellen. Dieser soll dank besserer Wahrnehmbarkeit und eigene Bahnsteige auch die Sicherheit der ein- und aussteigenden Fahrgäste erhöhen.