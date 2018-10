Spitzenspiel mit Krimi-Drehbuch

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Rasant, abwechslungsreich, spannend. Kurzum: Das Spitzenspiel in der D-Junioren-Kreisliga war wie eine wilde Achterbahnfahrt. Und bei der Zieleinfahrt jubelten die Handballer des HCN Neuruppin. Mit dem 18:16 (10:8)-Erfolg knöpften sie dem HSV Oberhavel die Tabellenführung ab.

Nach der mitreißenden Partie am Sonnabend in der Halle am Oberstufenzentrum sprachen Philipp Antoni Presz und Max Ripberger von einem „geilen Spiel“. Der Spielmacher und der Torwart waren neben dem emsigen Kreisläufer Julian Marco Wenzel zwei wichtige Säulen im HCN-Team.

Von Beginn an kristallisierte sich das von Trainer Torben Leue erwartete „Spiel auf Augenhöhe“ heraus. Beim Stand von 6:5 für die Gastgeber ließen diese die Chancen verstreichen, sich abzusetzen. Zweimal klatsche das Leder an den Pfosten. Einmal zielte Wenzel zu ungenau. Mit dem Treffer zum 9:7 (16.) war jedoch erstmals eine Zwei-Tore-Führung erreicht. Mit Applaus ging es beim 10:8 in die Kabine. Trainer Leue: „Das war ein erster, wichtiger Schritt. Ich hoffe nur, dass wir die Konzentration bis zum Ende hochhalten können.“

Zunächst schien es nicht so. Gleich zwei Siebenmeter ließ sein Team nach Wiederbeginn ungenutzt. Dennoch zogen die Neuruppiner auf 12:8 (25.) weg. Um dann in eine ganz schlechte Phase abzutauchen. HSV-Torwart Tyler Jaden Liese wurde fortan immer stärker, er hielt gar überragend. Ruckzuck war das schöne Polster dahin. 12:12 (25.). Felix Denecke schockte den HCN. Drei Treffer von ihm führten zu einer 14:12-Führung für den HSV. Noch rechtzeitig legte HCN-Spielmacher Philipp Antoni Presz seine zwischenzeitlich fahrige Spielweise ab. Und mit seinem Tor zum 13:14 durchbrach er den Abschluss-Fluch. Zwei weitere Treffer von ihm folgten. Das Spiel war wieder gedreht. Innerhalb von zwei Minuten (15:14/34.). Chris Schwierzke und Kreisläufer Wenzel legten nach. Das Heimteam war wieder in der Spur. Doch es wurde noch einmal rasant.

Beim 17:16 war der HSV wieder dran. 1:30 Minuten waren noch zu spielen. Henrik Müller musste verletzt raus – ein Rückschlag für den HCN. Zudem parierte HSV-Schlussmann Liese einen Siebenmeter von Presz. Im Gegenzug erneut eine Parade. Dass auch der HCN mit Max Ripbeger einen Klasse-Keeper im Tor stehen hat, wurde spätestens in dieser packenden Schlussphase ersichtlich. 37 Sekunden vor dem Ende nahm Neuruppins Trainer Leue eine Auszeit. Sammeln für den Schlussakt. Dann zog Albert Eschke mit Zug zum Tor: 18:16, ehe Ripberger einen Moment später noch einen Siebenmeter parierte. Der Sieg war perfekt, die Tabellenspitze erobert.

HCN: Ripberger - Gragert, Wenzel (5), Presz (7/1), Schwierzke (1), Müller, Eschke (5), Abicht, Petersen, Schmidt