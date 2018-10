Neuer Belag für alte B 2

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Fahrbahnsanierung auf der Landesstraße zwischen Schwedt und Flemsdorf geht zügiger voran als geplant. Die Baufirma Matthäi hat bereits am Dienstag einen Großteil der Strecke mit neuem Belag versehen. Die alte B 2 kann vielleicht schon nächste Woche wieder befahren werden.

Dass Straßenbau auch zügig gehen kann, beweist die Baufirma Matthäi gerade auf der alten B 2 zwischen Schwedt und Flemsdorf. Während die Firma beim Ausbau der B 198 keine gute Visitenkarte abgibt und offensichtlich nicht in der versprochenen Zeit fertig wird, haben die Straßenbauer auf der alten B 2 am Dienstag bereits den Straßenabschnitt zwischen Meyenburg und Criewen-Vorwerk geschafft, das sind knapp vier Kilometer und deutlich mehr als die Hälfte der Strecke. Mit zwei versetzt nebeneinander fahrenden Fertigern wird der wenige Zentimeter dünne Deckbelag auf der gesamten Straßenbreite in einem Rutsch aufgetragen und anschließend angewalzt.

Bis nach Flemsdorf sind es jetzt nur noch 1,9 Kilometer freie Strecke. Die Straßenmeisterei Angermünde, die die Unterhaltung der Straße betreut, geht davon aus, dass die Fahrbahnerneuerung am Mittwoch fertig wird. Ab Donnerstag dürfen dann bereits wieder die Linienbusse über die gesperrte Strecke fahren, während die Straßenbauer restliche Arbeiten wie Fugenschnitt und Randanpassungen vornehmen. Anschließend fehlt nur noch die Fahrbahnmarkierung, bevor die wichtige Verbindungsstraße wieder für den Verkehr geöffnet wird.

Die Straßenmeisterei Angermünde hatte die Vollsperrung der Straße bis einschließlich 30. Oktober angekündigt. Nach dem Baufortschritt erklärte Ralph Schmalz-Hoppe, Leiter der Meisterei, am Dienstag, dass es eventuell schneller gehen kann. Er sei diesbezüglich mit der Firma, die die Fahrbahnmarkierung ausführt, im Gespräch.

Die kurzfristige Ankündigung der Straßenbaumaßnahme war in der Region auf großes Unverständnis getroffen, vor allem wegen der Vollsperrung der B 198 in Richtung Berlin. Unter der langen Sperrzeit von 15 Monaten und nervigen Umwegen stöhnt die ganze Region. Doch statt wie versprochen wenigstens auf den Umfahrungsstrecken während dieser Zeit keine weiteren Baustellen zu beginnen, wie es das Land der regionalen Wirtschaft sogar zugesagt hatte, kamen immer mehr zusätzliche Ärgernisse auf den Straßen hinzu. Erst die Sanierung der Ortsdurchfahrt Greiffenberg auf der Ausweichstrecke über die Autobahnauffahrt Pfingstberg, dann die Sanierung des Autobahnkreuzes Uckermark, schließlich die Fahrbahnsanierung auf drei Abschnitten der Autobahn und auf der alten B 2.

Die Decke der alten B 2 erneuert übrigens die Großräschener Niederlassung der Firma Matthäi. Auf der B 198 baut die Veltener Niederlassung des Unternehmens. Weil die offenbar nicht fertig wird, überlegt das Land bereits, eine neue Firma damit zu beauftragen.