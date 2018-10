Auf der Autobahn ausgebremst

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Rasen, drängeln, pöbeln und ausbremsen gehören auf deutschen Autobahnen zum Alltag – auch auf der A.12, wo die Nerven vieler Autofahrer aufgrund nie enden wollender Baustellen mit verengten Fahrspuren und Geschwindigkeitsbegrenzungen sowieso schon blank liegen. Vor fast genau einem Jahr verurteilte das Amtsgericht Fürstenwalde einen 26-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Beleidigung zu einer Geldstrafe und entzog ihm die Fahrerlaubnis. Zudem wurde eine Sperrfrist von einem Jahr bis zur Wiedererteilung ausgesprochen. Dagegen legte der Rangsdorfer Berufung ein.

„Ich wollte niemanden verletzten oder gefährden“, beteuert er vor dem Schöffengericht des Landgerichts Frankfurt unter Vorsitz von Richter Dirk Kreckel. Laut Anklage soll er im September 2016 im einspurigen Baustellenbereich zwischen Fürstenwalde-West und Storkow eine Golffahrerin, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h gehalten hatte, mit seinem 380 PS starken Mercedes AMG bedrängt haben. „Er fuhr so dicht auf, dass ich sein Kennzeichen nicht mehr sehen konnte“, erinnert sich die 33-jährige Lehrerin aus Augsburg im Zeugenstand. „Ich fühlte mich bedrängt, wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich konnte ich auch nicht ausweichen.“ Ihre Freundin auf dem Beifahrersitz, die später ebenfalls gehört wird, habe ihr gut zugeredet, sich nicht beeindrucken zu lassen und die Geschwindigkeit nicht zu erhöhen. Dennoch sei sie froh gewesen, als der Baustellenbereich nach einigen Kilometern zu Ende ging.

Doch damit war der Spuk noch nicht vorbei. Statt zu überholen, habe der Mercedesfahrer auf der linken Spur auf gleicher Höhe Blickkontakt gesucht. „Seine Beifahrerin zeigt mir den Mittelfinger. Das hat mich sehr aufgeregt. Ich dachte, ich habe nichts gemacht und muss mich auch noch beleidigen lassen“, berichtet die junge Frau und gibt zu, mit der gleichen Geste reagiert zu haben. Was danach passierte, kann sie bis heute kaum fassen. „Er scherte rechts ein und hat mich voll ausgebremst. Wir standen dann auf der Autobahn und ich dachte, er steigt aus und bedroht uns.“ Doch nichts passierte. Statt dessen habe sich das Spiel noch zwei Mal wiederholt, auch wenn das Bremsen weniger stark ausgefallen sei. Erst als die beiden Frauen sich keinen Rat mehr wussten und ihre Smartphones zückten, um das Ganze zu filmen und zu fotografieren, soll der 26-Jährige Gas gegeben und davon gefahren sein. „Danach war ich fix und fertig“, sagt die Lehrerin und fügt hinzu: „Ich hatte echt Angst.“

Der junge Mann sagt, er habe sich provoziert gefühlt, weil der Golf in der Baustelle höchstens 60 km/h gefahren sei. Die Lichthupe und die beleidigende Geste gibt er zu, eine Vollbremsung jedoch bestreitet er. Er will lediglich zwei Mal „kontrolliert“ abgebremst haben. Das Berufungsgericht glaubt diesen Ausführungen, auch weil sich keine der Zeuginnen an quietschende Reifen oder ein Schleudern erinnert. Wegen Nötigung und Beleidigung bleibt es bei einer Geldstrafe, das Fahrverbot jedoch verringert sich auf drei Monate. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.