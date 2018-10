Gratisgärten plötzlich teuer

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Für die zumeist älteren Anwohner der Golzower Gartenstraße hat in diesem Frühjahr ein Albtraum begonnen. Die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) hat ihnen ihre seit etwa 30 Jahren gratis genutzten Gartengrundstücke zum Kauf angeboten.

Wer die Filme der „Kinder von Golzow“ gesehen hat, wird diese Szene aus „Drehbuch: die Zeiten“ von 1992 und „Das Leben des Jürgen von Golzow“ (1994) noch gut in Erinnerung haben: Da steht Jürgen Weber im Wendejahr wütend mit seinen Tomaten im Garten an der Gartenstraße. Diese Ernte sollte 1990 doch die Wünsche der jungen Familie mit erfüllen helfen. Das noch im Vorjahr so begehrte Gemüse war fast wertlos geworden.

Die Anwohner der Gartenstraße erleben nun ein Nachspiel der Wendezeit. Sie haben ihre Grundstücke vor rund 30 Jahren durch die LPG bekommen. Mit einem Nutzungsvertrag über 99 Jahre und einem günstigen Kredit waren vor allem Familien mit Kindern in das neu erschlossene Wohngebiet gezogen. Zu den Doppelhäusern an der Straße gehören jeweils 500 Quadratmeter große Grundstücke. Dahinter erstrecken sich die Gärten bis zum Kleinbahndamm. Dass damals Gurken und Tomaten angebaut wurden, wurde in der Mangelwirtschaft der DDR als sehr hilfreich angesehen. Was zu DDR-Zeiten eigentlich niemand interessierte, war der Umstand, dass es sich um Volkseigentum handelte. Die LPG war lediglich Nutzerin der Fläche.

Klaus-Dieter Lehmann, 1991 Bürgermeister, kann sich sehr gut daran erinnern, wie die Grundstücke zu jener Zeit verkauft wurden. „Wir hatten von der Treuhand lediglich die 500 Quadratmeter je Hausteil übertragen bekommen, die wir mit einer Stichtagsregelung an die Hauseigentümer verkaufen konnten. Das musste damals alles sehr schnell gehen. Das übrige Gartengrundstück bis zum Kleinbahndamm blieb bei der Treuhand und später der BVVG. Das wussten aber die Anlieger auch alle“, ist Lehmann überzeugt. Die Gemeinde hatte seiner Meinung nach nie über die Grundstücke verfügt. Das bestätigte am Dienstag BVVG-Sprecherin Andrea Hubatschek: „Die Grundstücke hat die BVVG aus dem Volkseigentum übernommen, die BVVG steht seit 1997 im Grundbuch. Für Wasser- und Bodenverbandsgebühren wird die BVVG veranlagt.“

Genutzt wurden die Gärten sehr unterschiedlich. Zumeist aber so, als seien sie Eigentum der Nutzer. Nach dem Aus des gärtnerischen Nebenerwerbs wurden Anlagen errichtet. Da der Bereich immer schon sehr feucht war, wurde Mutterboden aufgetragen und wurden Wege angelegt. Die meisten Garagen und Carports der Gartenstraßenanwohner stehen auf diesem Land.

Im Frühjahr bekamen dann die Anwohner Post von der BVVG. Ihnen wurde die jahrzehntelang gratis genutzte Fläche angeboten. Und zwar zu einem nach Auffassung der Anwohner recht hohen Preis von neun Euro je Quadratmeter für die ersten 200 Quadratmeter am Grundstück. Die übrige Fläche soll billiger sein. Die Vermessungskosten sollen die Käufer tragen.

Zur Gemeindevertretersitzung am Montag kamen einige Anwohner mit der Bitte, dass Amt und Gemeinde bei der Aufklärung der Grundstücksangelegenheit helfen sollen. Hauptamtsleiter Guntram Glatzer und Bürgermeister Frank Schütz sicherten dies auch zu.

Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte Sabrina Andreas von der Amtsverwaltung, dass es zumindest für die Grundsteuer A gar nicht so leicht sei, herauszubekommen, wer bisher die Steuern gezahlt hat.

Für Karina und Bodo Kafidoff wäre es wichtig gewesen, dass die Gemeinde den Betroffenen rechtzeitig klar gemacht hätte, dass sie die Grundstücke nicht wie im Nutzungsvertrag mit der LPG zugesichert, für 99 Jahre nutzen können. Dieser Vertrag wurde bereits mit dem Einigungsvertrag hinfällig, als das Volkseigentum größtenteils auf die Treuhand übergegangen war.

Für Familie Kafidoff beläuft sich die Kaufsumme für das rund 830 Quadratmeter große Grundstück auf fast 3000 Euro. „Einen solchen Quadratmeterpreis haben wir 1991 nicht einmal für die 500 Quadratmeter Bauland bezahlt“, so Karina Kafidoff erbost. Sie ist sicher, dass das Land bei einem Kauf zur Wendezeit deutlich billiger gewesen wäre. „Aber da durften wir es nicht kaufen“, sagt sie. Die Gemeindevertretung will sich nun um einen Termin mit den BVVG-Maklern bemühen, um günstigere Bedingungen auszuhandeln.