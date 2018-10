Stadt plant Slipanlage mit Stegen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Hohenwutzen (MIOZ) Vor drei Jahren erhitzte er die Gemüter in jeder Ausschusssitzung, entzweite Hohenwutzener, die sich der Solidarität der Inselgemeinden erfreuten und den Rest der Stadt. Noch immer dümpelt er in der Oder: der Schiffsanleger in Hohenwutzen.

„Wir haben auf unserer Prioritätenliste in der Planung einen neuen Anleger für Fahrgastschiffe“, sagte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehamann (CDU) auf Anfrage. Für diesen gebe es zwei Varianten. Es sei besser, einen neuen Anleger zu errichten, als den bisherigen Schwimmponton zu erhalten. Dieser müsse laut den Vorgaben des Wasser- und Schiffahrtsamtes bei Hochwasser und Eisgang eigentlich aus dem Wasser herausgenommen werden. Zudem kostet die jetzt anstehende TÜV-Prüfung die Stadt 25 000 Euro. Die Planungen sehen derzeit eine Slipanlage mit Schwimmstegen vor, die auch für Sportboote geeignet sind. Dies sei die Vorzugsvariante, ergänzte Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter für Tiefbau und Stadtentwicklung der Stadt Bad Freienwalde.

Die teure Wartung des Anlegers war der Grund, warum ihn der Bürgermeister vor drei Jahren verschrotten oder verkaufen wollte. Nach dem vielstimmigen Aufschrei aus Hohenwutzen und einem Gespräch mit dem Landrat, der empfahl, dafür Leader-Mittel der Europäischen Union zu beantragen, ebbte die Diskussion allmählich ab. Die Stadtverordneten gewährten den Hohenwutzenern eine Frist, Ideen für ein Marketingkonzept zu entwickeln. Dies jedoch sei unrealistisch, so Texdorf.

Hohensaaten und Hohenwutzen seien in den vom Landkreis Barnim initiierten Wassersportentwicklungsplan eingebunden, sagte Bürgermeister Lehmann. Jens Schlößin, Fahrgastschiffer aus Oderberg, lege in Hohenwutzen an, wenn er eine Tour habe, sagte der Bürgermeister. Gelegentlich lege auch mal ein Sportboot an, aber stark frequentert sei er nicht.

„Wir bieten regelmäßig Fahrten nach Groß Neuendorf und Küstrin an“, bestätigte Jens Schlößin. Dann stoppe er auch in Hohenwutzen. Pfingsten sei dies zuletzt möglich gewesen. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit betrage die Tauchtiefe der Oder 56 Zentimeter, zu gering für seine Fahrgastschiffe. Schiffstouren kann er zurzeit nur in Staustufen, das heißt auf Kanälen unternehmen. In der Regel sei nur im Frühjahr nach der Schneeschmelze möglich, die Oder flussaufwärts zu schippern. Die Nachfrage nach solchen Touren sei groß, weil die Fahrt durch unberührte Natur führt. Vergangenes Jahr zählte Jens Schlößin 4000 Passagiere auf diesen Touren. Ärgerlich sei, dass sich der Bund weigere, die Oder auszubaggern. Wegen der unregelmäßigen Wassertiefen sei kein Fahrgastschiffer bereit, mit der Stadt einen Vertrag über den Schiffsanleger zu vereinbaren, so Rainer Texdorf.

Der Anleger ist einer von fünf an der Oder, der 1998 vom einstigen Arbeitskreis Oderbruch als Vorgänger der Lokalen Arbeitsgruppe Oderland initiiert wurde. Per Vertrag nahm 1999 die Weiße Flotte Oderland GmbH & Co. KG den Anleger in Betrieb. Mit der EU-Osterweiterung und dem Wegbrechen der sogenannten „Butterfahrten“, wo man als Reisender zollfrei einkaufen konnte, fand die Flotte keinen Ersatz mehr und stellte 2004 den Betrieb ein. Seither trägt die Gemeinde Hohenwutzen und mit der Eingemeindung nunmehr die Stadt Bad Freienwalde Verantwortung.

„Man müsste den Schiffsanleger besser bekannt machen“, sagte Knut Wickidal, Inhaber des Hotels „Zur Fährbuhne“ in Hohenwutzen. Sollte ein neuer Anleger gebaut werden, würde er es begrüßen, wenn es Ausstiegsmöglichkeiten für Paddler gebe. Für sie sei der derzeitige Ponton zu hoch.