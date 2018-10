Fast wie auf einer Klassenfahrt

Elke Lang

Storkow / Hirschluch Die Evangelische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Hirschluch in Storkow hält für Schulklassen verschiedene Programme vor, die zu Teamstärkung, Persönlichkeitsentwicklung und Politikverständnis beitragen sollen. Rund 70 mehrtägige Seminare dazu wurden in diesem Jahr mit Schülern veranstaltet.

Es ist wie bei einer Klassenfahrt: Lehrer und Schüler sind raus aus ihrem Schulalltag und können sich in freier Natur ohne Leistungsdruck entspannt über Fragen des Zusammenlebens und miteinander Arbeitens austauschen. „Wir bieten erlebnispädagogische Veranstaltungen an, das heißt, es wird vieles spielerisch über Teamtraining vermittelt, bei dem die unterschiedlichen Persönlichkeiten zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses zusammenwirken“, erklärt Barbara Hink, die Leiterin der Einrichtung.

In der vergangenen Woche hatte sie für das Programm TEO, das heißt „Tage ethischer Orientierung“, drei siebente Klassen aus der Fürstenwalder Spree-Oberschule und eine 8. Klasse der Berliner Integrierten Sekundarschule „Jean Krämer“ für vier Tage zusammen mit deren Klassenlehrern beherbergt. Alle Klassen wurden gemischt in Gruppen von zehn bis zwölf Schülern eingeteilt. Für eine der Gruppen stand Marco Wölbling als Teamer bereit. Er ist Student der sozialen Arbeit in Berlin. Das seit über zehn Jahren hier in Hirschluch jährlich viermal durchgeführte TEO-Seminar ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Bund Katholischer Jungend und von Jusev in Fürstenwalde. Die Vermischung der Klassen sei wichtig, „damit die Schüler neue soziale, gesellschaftliche und private Erfahrungen austauschen können“, so der Teamer, der als einer von zehn dabei war. „Es sollen sich hier Schüler von Schulen verschiedener Ausrichtungen treffen, etwa Gymnasien, Realschulen, Förderschulen oder Intergrierte Sekundarschulen, also Schüler aus verschiedenen sozialen Lebensräumen, wozu auch Stadt und Land gehören.“

Mit Unterricht haben die Seminare nicht viel zu tun. Die Gruppen begeben sich für ihre „ethische Orientierung“ in Gesprächen, Workshops und Teamspielen auf eine fiktive Reise mit vier Aufgabenfeldern. Zuerst ist das „Reisegepäck“ zu packen, also die Frage zu klären: Was bringe ich aus meinem bisherigen Leben mit? Im „Reisebüro“ muss sich jeder klarwerden: Wo will ich hin? In der dritten Station geht es um „Grenzen und Herausforderungen“ auf dieser Lebensreise, und zum Schluss erfolgt die Auswertung der Reise. Als Ergebnis wird angestrebt, dass „die Schüler ihre Position in der Gesellschaft und die Stärken ihrer eigenen Persönlichkeit erkennen, um damit eine Orientierung für das Leben zu finden“, so Barbara Hink. Wichtig seien solche Workshops besonders für Kinder in bestimmten Lebensübergängen, wie zum Beispiel der Wechsel der Schule oder Schulform in der 7. Klasse einer sein kann.

Barbara Hinz ist auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, an die sie als Hausmutter stets denken muss, zufrieden. Sie kann im Jahr rund 3500 Übernachtungen durch Schülerseminare der katholischen Kirche und der Jusev verbuchen. Die Fürstenwalder Spree-Oberschule, in welcher ein Sozialpädagoge von Jusev tätig ist, gehört seit Jahren zu den Nutzern der Programme. Am meisten werden, so Barbara Hink, Veranstaltungen zur Teamstärkung nachgefragt, wenn neue Klassen zusammengesetzt werden oder wenn Probleme im Sozialverhalten auftreten. Kurz vor Wahlen oder im Zusammenhang mit Wahlrecht ab 16 Jahren werden Demokratiewerkstätten interessant. Ideal für die Stärkung des Natur- und Umweltbewusstseins, was etwas mit Nachhaltigkeit zu tun habe, sei Hirschluch mit seiner Lage mitten in der Natur. So werde zum Beispiel vermittelt, welche Arbeit dahintersteckt, Apfelsaft herzustellen, angefangen vom Pflanzen eines Baumes bis zum Supermarktregal.