Romane auf der Leinwand

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Zum ersten Mal kooperieren die Schwedter Volkshochschule, das FilmForum und der Kulturverein Die Brücke miteinander und zeigen eine neue Reihe mit Literaturverfilmungen. Vier große Romane stehen auf dem Programm, die zum großen Kino wurden. Immer mittwochs, einmal im Monat. Im Anschluss an den Film können sich im Foyer des FilmforUMs Literatur- und Filmfans im lockeren Gespräch über Film und Buch austauschen.

Die neue Reihe der Leinwand-Romane startet am heutigen Mittwoch um 17 Uhr im FilmForum mit dem Film „Zwei Herren im Anzug“ nach dem Roman „Mittelreich“ von Josef Bierbichler. Bierbichler hat seinen Roman selbst verfilmt und dabei Drehbuch, Regie und Hauptrolle übernommen, in dem er über mehrere Generationen eine kleine bayerische Wirtsfamilie verfolgt. 50 Anmeldungen dafür gibt es schon. Restkarten sind unter der Telefonnummer 03332 23333 oder an der Abendkasse erhältlich.

Am 14. November um 17 Uhr wird im FilmforUM der zweite Film „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ nach dem gleichnamigen Roman von Eugen Ruge gezeigt. In seinem Roman beleuchtet Eugen Ruge drei Generationen in der ehemaligen DDR.

Mit dem Blick auf das Fontane-Jahr 2019 läuft am 16. Januar 2019 um 17 Uhr der dritte Film „Effie Briest“ nach dem gleichnamigen Roman von Theodor Fontane mit Julia Jentsch in der Hauptrolle.

„Der Traffikant“ heißt der vierte Film nach dem gleichnamigen Roman von Robert Seethaler am 20. Februar 2019. Der junge Wiener Lehrling Franz lernt darin Ende der 1930er-Jahre den berühmten Sigmund Freud kennen.

Gaby Schweer, Leiterin der Volkshochschule Schwedt, sucht und findet seit Amtsantritt Kooperationspartner, um die Volkshochschule stärker in die Stadt einzubinden. „Wir müssen herausfinden, was die Schwedter brauchen und wollen“, beschreibt sie ihre Suche. Gefunden hat sie dafür neue Partner unter anderem in der Ärzteschaft des Schwedter Klinikum, in Gudrun Eger vom Kulturverein Die Brücke, Doreen Müller vom FilmForum und Sven Ketel vonBürgerwerkstatt im Technikstützpunkt der Schule Talsand.