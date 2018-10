Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Seit Freitag ist die Schwimmhalle geschlossen, weil zwei undichte Stellen entdeckt worden waren. Am Dienstag war eine Fachfirma vor Ort und will nun ein Reparaturangebot unterbreiten. Der Stadtbote hörte sich in Słubice und Frankfurt um, ob es nicht Zeit für einen Neubau wäre.

Braucht Frankfurt eine neue Schwimmhalle? „Ja“, sagt Luisa Vallbracht, die am Dienstagnachmittag auf einer Parkbank sitzt, kurzentschlossen – vor allem für Kinder. Die 22-Jährige erzählt, dass sie selbst als Kind oft mit ihrem Vater das Hallenbad besuchte, um schwimmen zu üben. Die Schwimmhalle in der Rathenaustraße habe noch Potential, ist ihre Überlegung. Mit einer Erweiterung, etwa einer Außenanlage, könnte ein kompletter Neubau umgangen werden. „Auch für ältere Leute ist das ganz nett – das ist eine Art des Sportes, die für viele noch machbar ist“, glaubt die Frankfurterin.

Einen anderen Aspekt bringt Ralf Püschel an: Nachdem er sein künstliches Schultergelenk bekam, lernte er in der Reha viele andere Patienten kennen, die die Schwimmhalle zur Regenration nutzen. „Sie sollte also auf alle Fälle erhalten bleiben“, findet der 62-Jährige. Wenn es für die Stadt finanziell machbar ist, hätte er auch nichts gegen einen Neubau. Den Standort der Frankfurter Schwimmhalle findet er in Ordnung. Mit der Straßenbahn oder dem Bus der Linie 982 lasse sie sich gut erreichen. Die Rehapatienten bekämen ohnehin einen Fahrdienst.

Eine andere Idee hat Hamza Hasanov. Der 18-Jährige wohnt zwar in der Nähe der Schwimmhalle und wollte diese nach dem Sommer bald wieder besuchen. Aber seiner Meinung nach würde eine zweite, zusätzliche Halle in der Innenstadt eine gute Idee sein. „Es gibt zwei, drei Fitnesscenter im Zentrum“, sagt der Frankfurter. „Es wäre doch schön, wenn man nach dem Training in die Schwimmhalle gehen kann.“

Elise Funke hingegen findet, dass die Schwimmhalle so, wie sie ist, ausreicht, „sodass man sich sportlich betätigen kann und die Kinder schwimmen lernen können.“ Das sei so wichtig wie Laufen oder Radfahren lernen und müsse von der Stadt ermöglicht werden. Allerdings: „Es wäre schön, wenn alles funktioniert.“ Deshalb ist die Mutter einer sechsjährigen Tochter froh, dass diese ihren Schwimmkurs bereits vor der Havarie abgeschlossen hatte. „Grundsätzlich hat Frankfurt so viele Baustellen – im übertragenen Sinne – da ist es schade, dass die Schwimmhalle immer hinten an steht“, sagt die 34-Jährige. Eine Modernisierung fände sie zwar gut, aber „Hauptsache, es ist etwas da, wo man sich bewegen kann.“ Mal eben unter der Woche 20 Kilometer zur nächsten Schwimmhalle fahren, würde sie nicht. „Da ist es wichtig, dass Frankfurt etwas anbieten kann.“ Das Słubicer Freibad sei zwar eine nahe Option, aber eben nur saisonal.

Und wie lautet die Einschätzung in Słubice? „Sicher ist ein Neubau erforderlich“, sagt etwa Robert Borczyk. Viele Słubicer besuchen die Frankfurter Schwimmhalle. Aber viele wüssten eben auch nicht, wie sie dorthin kommen und wo genau sie ist. Deshalb wäre eine Halle dichter an der Grenze seiner Meinung nach besser. Für Kinder sei sie in der jetzigen Form ohnehin nicht geeignet: Die 50-Meter-Bahnen laden zwar zum sportlichen Schwimmen ein; ein richtiger Wasserpark für Kinder aber fehlt. Drei Viertel der befragten Słubicer hatten im vergangenen Jahr bei einer öffentlichen Onlinediskussion für eine eigene Schwimmhalle in Słubice gestimmt. Auch der 38-jährige Borczyk könnte sich Neubauten in beiden Städten vorstellen. „Das hängt aber davon ab, wie hoch die Baukosten sind“, sagt der Słubicer.

Angelika Niewinska aus Osno Lubuskie – dort gibt es kein Schwimmbad – kommt oft nach Słubice. Im Sommer ist sie gerne im Freibad – dass das im Winter nicht möglich ist, sieht sie als Problem und würde sich ein Hallenbad wünschen. Auch einem deutsch-polnischen Projekt wäre sie nicht abgeneigt. Bislang wusste sie allerdings nicht einmal, dass es in Frankfurt eine Schwimmhalle gibt. Wäre diese jedoch in Grenznähe, würde die 21-Jährige sie auch besuchen, sagt sie. Zum Babyschwimmen würde sie sich dann auch ihr neugeborenes Kind einpacken, erzählt sie lächelnd.