Neue Kita feiert Herbstfest

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Die Kita Altstadtspatzen belebt nun seit einem Jahr die Gegend um den Werneuchener Markt und feierte dies mit einer Herbstsause. Das erste Jahr war gut, aber auch turbulent, wie die Kitaleiterin berichtet.

„Wir mussten uns erst einmal finden in unserem ersten gemeinsamen Jahr“, erzählt Kerstin Müller, Leiterin der Altstadtspatzen. „Im August 2017 kurz nach der Einweihung haben wir 20 Krippenkinder aufgenommen, die wir alle gleichzeitig eingewöhnen mussten,“ erinnert sich die Pädagogin, die lange Zeit Erzieherin bei der Kita Sonnenschein war, bevor sie zu den Altstadtspatzen kam. 48 Kinder in vier Gruppen betreut das achtköpfige Pädagogenteam von Frau Müller derzeit.

„Meine Mühle, die braucht Wind, sonst geht sie nicht geschwind“, singen die Kleinsten heute zum Herbstfest im Garten der Kita. Sie bestreiten den ersten Programmpunkt an diesem Nachmittag, als ob sie zeigen wollten: „Wir sind heimisch in der neuen Umgebung geworden.“ Danach kommen die älteren Kindergartenkinder an die Reihe, einige von ihnen singen voller Inbrunst.

Das Herbstfest der Altstadtspatzen wurde durch bekannte Größen aus dem kulturellen Leben der Stadt unterstützt. So zeigten die Kleinen Funken vom Werneuchener Karnevalsverein modernen Tanz zu einem poppigen Medley und die Senioren des Diakoniezentrums sangen Volkslieder für ihre kleinen Nachbarn. Sven Linsmeier – alias DJ Sven – sorgte für die musikalische Umrahmung des Programms. Auch das Bläserquintett „Vier vom Dach und Paul“ aus Krummensee blies den Altstadtspatzen einen Herbstgruß. Die Eltern packten ebenfalls mit an und bestückten das Kuchenbuffet.

„An unserem pädagogischen Konzept feilen wir noch“, erzählt Kerstin Müller. Ob die Altstadtspatzen, die wie alle lokalen Kitas nach dem Barnimer Bildungsprogramm arbeiten, darüber hinaus einen „Bewegungsschwerpunkt“ entwickeln, wird derzeit noch geprüft.

Währenddessen geht der Alltag der Kinder seinen geregelten Gang. Oft sieht man die Spatzen-Kindergruppen durch die Stadt ziehen. Sie gucken, wie die Baustelle bei Rossmann vorangeht oder schlendern zum nächstgelegenen Waldstück.