Der Leibwächter Honeckers plaudert

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Auch 29 Jahre nach dem Untergang der DDR ist das Interesse an den SED-Machthabern ungebrochen. Bernd Brückner, der erste Leibwächter von Erich Honecker, plaudert aus dem Nähkästchen und offenbart viele allzu menschliche Züge des Ehepaares Honecker.

„Ich empfinde einen gewissen Stolz für die Arbeit als Personenschützer des ersten Mannes der DDR“, sagt Bernd Brückner. Brückner war als Kommandoleiter von 1976 bis 1989 für den Schutz der Familie Honecker zuständig. Er begleitete den Staatsratsvorsitzenden auf über 40 Auslandsreisen, aber auch zu Empfängen und zur Jagd in die Schorfheide. Seine Erinnerungen hat Brückner im Buch „An Honeckers Seite: Der Leibwächter des Ersten Mannes“ niedergeschrieben.

Bei einer Lesung am Freitag im Jagdschloss Schorfheide in Groß Schönebeck erzählte Brückner knapp zwei Stunden über die Zeit an der Seite Honeckers und gab viele persönliche Anekdoten seines einstigen Chefs zum Besten. So etwa die penible Pünktlichkeit des Machthabers. Auch über die miserablen Fahrkünste des Ehepaars weiß Brückner zu berichten. So hatte Honecker einst sein Jagdauto gegen einen Baum gesetzt und kam zu Fuß vom Ansitz zurück.

Die Aufgaben des vordersten Personenschützers umfassten weitaus mehr, als man meinen könnte. Brückner begleitete den Regierungschef bei Jagdausflügen zum Gästehaus Wildfang in die Schorfheide, war für den Service zuständig und kochte für seinen Chef. „Da habe ich abends auch in der Küche gestanden und den Abwasch gemacht“, so Brückner. Überhaupt waren Überstunden und Mehrarbeit selbstverständlich. Er habe schließlich aus Überzeugung gearbeitet. Zudem verdiente er mit 2300 Euro netto deutlich mehr als ein Facharbeiter. Brückner wurde von seinem Dienstherren dafür auch schon mal aus dem Urlaub geholt.

Insgesamt 26 Mann kümmerten sich um die Sicherheit des Ehepaares Honecker. Das Kommando „Familie Honecker“, das dem Ministerium für Staassicherheit unterstellt war, trainierte viel für seine Einsätze. Es gab einen eigenen Übungsplatz, auf dem alle denkbaren Anschlagsszenarien durchgespielt wurden. Vor allem das Schießen wurde wöchentlich geübt.

Während die DDR-Bürger von fernen Welten träumten, bereiste Brückner Griechenland, den Nahen Osten und viele Länder Afrikas. Er war sehr dicht dran am Leben des SED-Generalsekretärs. Auch zu dessen Verhältnis zu Eherfrau Margot weiß er viel und verrät einiges. So etwa, dass Margot nicht als First Lady an der Seite ihres Mannes stehen wollte. Vielmehr verstand sie sich als selbstbewusste Ministerin für Volksbildung. Als Begleitung auf Auslandsreisen durften daher schon mal die Ehefrau von Egon Krenz oder andere Damen mitfahren. Brückner und seine Kollegen brachten Margot auch das Autofahren bei. Fortan fuhr sie, sehr zum Ärger des Personenschutzes, in ihrem Wartburg bevorzugt allein durch die Republik.

Als Honecker im Oktober 1989 von seinen Ämtern zurücktrat, verlor auch Brückner seine Aufgabe. Im November 1989, als Honecker bereits entmachtet war, bekam er seinen letzten Auftrag. Honecker wünschte die Räumung der Jagdhütten, die mehr als 30 Jagdwaffen sollten gesichert werden.

Zum Vortrag in Groß Schönebeck waren rund 60 interessierte Besucher gekommen, zumeist ältere Zuhörer, die selbst einige Erinnerungen an diese Zeit hatten, aber auch Jüngere. So etwa der 23-jährige Alexander, der seine Großeltern begleitete. Selbst hat er die DDR nicht erlebt, findet die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit aber spannend.

„Das war unsere Vergangenheit“, meint dagegen Hans Beutling nicht ohne Wehmut. Beutling hat selbst bei der Kriminalpolizei der DDR gearbeitet und ist stolz auf seine Arbeit. Mehr Distanz und einen kritischen Blick auf die DDR wünscht sich dagegen Gisela Schultz. Es dürfe nicht alles verharmlost und dabei vergessen werden, wie viele unter der SED-Diktatur gelitten hätten.

Peter Hartmann, Leiter des Jagdschlosses Schorfheide, freut sich über die große Resonanz. Der Gesprächsabend könne gern wiederholt werden, meint der Veranstalter.