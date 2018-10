Junge Brandschützer üben mit Feuerlöscher und Knoten

Oliver Schwers

Peetzig (MOZ) Paul Brüssow hat einen gelben Helm auf und eine kleine blaue Uniform an. In der Hand hält er einen Feuerlöscher. Zielsicher trifft der Junge das in einem Metallgitter auflodernde Feuer. Die anderen Kinder und Jugendlichen schauen zu.

Die Station ist eine von insgesamt neun, die an diesem Tag rund um den Peetzigsee aufgebaut ist. Überall sind kleine Brandschutzhelfer emsig bei der Sache. Die Jugendwarte haben den Nachwuchs der Angermünder Feuerwehr zu einem ersten großen und gemeinsamen Ausbildungstag zusammengenommen. Rund 100 Menschen beteiligen sich daran. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren zeigen, was sie drauf haben: Knotenkunde, Wissensquiz, Gerätschaften, Verhalten zum Brandschutz im Wald, Katastrophenschutz, stabile Seitenlage bei Verletzten.

Mit Feuereifer sind die jungen Leute bei der Sache, lassen sich von erfahrenen und zumeist ehrenamtlichen Helfern die Aufgaben demonstrieren. Mit dabei sind auch das Technische Hilfswerk Prenzlau, der Katastrophenschutz des Deutschen Roten Kreuzes und Naturschützer von der Blumberger Mühle.

Der gemeinsame Ausbildungstag soll die Kräfte bündeln. Die Idee dazu hatten die Jugendwarte irgendwann bei verschiedenen Gesprächen geboren. „Wir kümmern uns ja auch sonst in den Orten regelmäßig um die Ausbildung und Betreuung der Jugend-Feuerwehren“, sagt Jugendwart Tino Seidel. Die Nachwuchsgewinnung steht gerade im ländlichen Raum ganz oben auf der Prioritätenliste der Feuerwehrarbeit. Wer später versierte Brandschützer haben will, muss früh anfangen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der ganz normalen Brandschutzerziehung. Nur eben kindgerecht und der körperlichen Verfassung angepasst. „Wir erklären, was eine Feuerwehr alles macht, wie der Notruf funktioniert. Auf diese Weise führen wir die Kinder nach und nach an die Feuerwehrarbeit heran“, so Tino Seidel.

Der erste gemeinsame Ausbildungstag kommt gut an. Schon der Ort und die große Beteiligung spricht den Nachwuchs an. „Wir hatten durchweg positive Reaktionen“, sagt Seidel. „Die Verbesserungsvorschläge haben wir diskutiert und lassen sie einfließen.“

Im nächsten Jahr soll es eine Folge-Aktion an anderer Stelle und mit anderen Stationen geben.