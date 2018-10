Das Leiden hält an bis heute

Silvia Fichtner

Frankfurt Der Schauspieler Mathieu Carriére ist Stammgast bei den Kleist-Festtagen. In diesem Jahr gastiert er am Freitag in der Performance „Gruselkabinett - Kleist in Haiti“.

Es geht um Mord und Totschlag, um Vertrauen und Verrat, Unterdrückung und Gleichberechtigtsein, um Macht und Gewalt, um Liebe und Krieg, anders gesagt: Es geht um die Regeln unseres Zusammenlebens. Es geht um Kleist. Und dabei war seine Erzählung „Die Verlobung in St. Domingo“ im Bücherregal schon unverrückbar ganz hinten eingezwängt. Nun plumpst sie krachend heraus, hinein ins 21. Jahrhundert. Um uns herum rumst es auf den Kontinenten und vor der Haustür. Wie zu Zeiten der Haitianischen Revolution 1791.

Als Kleists Novelle veröffentlicht wurde, war die einstmals funkelnde Perle der Antillen, die französische Kolonie Saint Domingue, im Meer der Zeitgeschichte untergegangen und Haiti aus blutgetränkten Schaumkronen geboren. War Kleists Geschichte eine inszenierte Wirklichkeit? Über Liebe? Rassenhass? Revolutionen? Die Leser waren fasziniert und erschrocken gleichermaßen.

Den Sklaven, aus Afrika für die Plantagenarbeit rekrutiert, und den Nachfahren der Freibeuter war nach Jahren kolonialmächtiger Ausplünderung durch Briten, Spanier, Franzosen der Kragen geplatzt. Doch weiße Siedler, freie Schwarze, Mulatten, Mestizen, schwarze Sklaven hatten verschiedene Vorstellungen vom Leben in Freiheit, jeder gegen jeden, das brachte das Blut in Wallung. Und erst recht die Liebe! Wann fragt die schon nach dem passenden Zeitpunkt? Für eine Verlobung? Bei Kleist ist das alles drastisch zu lesen.

Die politische Leidensgeschichte Haitis jedenfalls hält an bis in diese Tage. Und wie ein Krake saugt sich der globale Konfliktstoff fest auf dem ächzenden alten Kontinent Europa. Folgerichtig sagen die, die sich für Haitis Geschichte und die anderer ehemaliger Kolonien europäischer Weltmächte interessieren.

Der 1950 geborene deutsche Schauspieler Mathieu Carrière war selber noch nie auf Haiti, mit Kleist hingegen befasst er sich seit seiner Zeit als Student der Philosophie in Frankreich. Nun wendet er sich jenem Thriller des Dichters zu: „Die Verlobung in St. Domingo“. 2011 war diese Kleist-Novelle an der Europa-Uni schon einmal im Fokus der Aufmerksamkeit: Internationale Wissenschaftler präsentierten Erkenntnisse über Kleists Erzählung im globalen Kontext um 1800.

„Seit sechs Jahren tauche ich ein in die Entwicklung Haitis, auch in die haitianische Kunst und Religion“, erklärt sich Carrière im Vorfeld seines Auftritts zu den Kleist-Festtagen. In jenen sechs Jahren, so Carrière, habe er auch die britische Fotografin, Filmemacherin, Bildkünstlerin Leah Gordon kennengelernt. Die bereiste Haiti 1991 zum ersten Mal und hat seither mehrere künstlerisch beeindruckende, haitianisch inspirierte Projekte präsentiert.

Carrière und Leah Gordon verbünden sich im Kleist Forum mit der Soul-Sängerin Vera Tavares, bekannt aus der Show The Voice of Germany, zu einer ungewöhnlichen Performance. Carrière verwebt den Kleist-Stoff mit Bildern und Filmsequenzen Leah Gordons über das heutige Haiti. Vera Tavares, verwurzelt auf den Kapverdischen Inseln, schmückt dieses Geflecht mit Perlen kreolischer Lieder – am Ende in einem Konzert.

„Ich habe die Erzählung früher schon gelesen, sie aber nie so recht verstanden“, gesteht der Schauspieler. Nun, selbst gelassener geworden, entdecke er den Text neu. Geradewegs aus Südfrankreich, wo er ein Theaterstück des israelischen Dramatikers Jehoschua Sobol probt, reist Carrière mit Kleist nach Frankfurt. Der Dichter und der Schauspieler – Wanderer zwischen den Welten, zwei Provokateure, oft missverstanden, doch immer in Sorge um das Zusammenleben der Menschen, was eigene Irrwege einschließt.

Als „Die Verlobung in St. Domingo“ im Frühjahr 1811 erscheint, ist Haiti seit sieben Jahren ein unabhängiger Staat, und der erste Gouverneur der jungen Republik, der sich selbst zum Kaiser krönte, längst umgebracht. Ein Mord, der neuen Bürgerkrieg heraufbeschwört. Auch dem deutschen Dichter Kleist ist längst die Luft genommen. Im November 1811 erschießt er sich. Doch von seiner Himmelswolke aus bemüht er sich bis heute verzweifelt, dass wir endlich die Augen öffnen! Nur – wovon sind wir geblendet?

Gruselkabinett – Kleist in Haiti, Freitag, 19.10., 19.30 Uhr, Kleist Forum, Karten 0335 4010120

