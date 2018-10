Meisterkurse für Nachwuchstalente

Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Am bevorstehenden Wochenende beginnen im Doppeldorf wieder die Märkischen Musiktage. Die Musikschule Hugo Distler organisiert für Nachwuchstalente eine Unterrichtswoche mit namhaften Musikern. Zu Beginn und am Ende gibt es öffentliche Konzerte.

Wie lange es dieses besondere Angebot für Nachwuchsmusiker aus der Region schon gibt, weiß Alexander Braun, der Leiter der Musikschule Hugo Distler, gar nicht aus dem Hut. „Nicht dass wir hier ein Jubiläum verpassen“, fällt ihm auf und er sieht vorsichtshalber nach. Und kann sich beruhigt zurücklehnen, weil noch etwas Zeit ist.

Entstanden war die Kooperation mit russischen Musikprofessoren durch persönliche Kontakte. Zuerst war ein kurzfristiger Ausweichort für ein Konzert der Moskauer Stiftung „neue Namen“ gesucht worden, und die Eggersdorfer sprangen ein. Und erlebten „phantastische Leistungen“, lobt Braun. Allerdings blieb das Publikumsinte-resse hinter den Erwartungen der Gäste zurück, so dass es nach drei Anläufen keine Fortsetzung gab. Die Kontakte aber blieben und brachten neue mit sich. Auch zum Moskauer Tschaikowski-Konservatorium.

Von dort kommt mit Prof. Petr Skusnichenko einer der Dozenten für den zum Festival gehörenden Meisterkurs Gesang. Für Querflöte bzw. Violine zeichnen Werner Tast aus Berlin, Soloflötist der Komischen Oper Berlin, sowie Prof. Olga Zolotareva aus Gent (Belgien) verantwortlich. Denn die deutsch-russische Zusammenarbeit wurde inzwischen um eine dritte europäische Komponente erweitert.

Der Kurs sei besonders an Studenten und Musikschüler gerichtet. „Die Musikschüler sollen sehen, was möglich ist, und die Profis werden an ihre Anfänge erinnert“, beschreibt der Gastgeber. Die Schüler seien dann auch besonders motiviert, übten „so viel wie sonst nie“, ist er überzeugt. Andererseits steige der Bekanntheitsgrad der hiesigen Einrichtungen bei Spezialschulen und Orchestern.

Wie Braun ankündigte, habe sich die halbe Geigenklasse des Bach-Gymnasiums Berlin für den Geigenkurs angemeldet. Bei den Flötisten sei „Aushängeschild“ Nele Schnell mit dabei, die kürzlich den Sprung in die junge Philharmonie geschafft hatte. Und im Gesangskurs werde sich neben zwei Frauen und Männern von außerhalb Henriette Scherfling beteiligen, kündigte Braun an. Von der Kreismusikschule sei leider diesmal niemand dabei, bedauerte er, weil Ferien und potenzielle Kandidaten durch andere Projekte gebunden sind.

Am kommenden Sonntag steht erst einmal das Eröffnungskonzert der Musiktage auf dem Programm. Neben den genannten Professoren sind ab 15 Uhr im Saal der Musikschule in der Eggersdorfer Bahnhofstraße von den Gastgebern Andreas Wenske (Klavier) und Braun (Violoncello) selbst zu erleben. Hier ist der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Im Anschluss wird die Planung für die Woche besprochen.

Nach den folgenden Unterrichtstagen gibt es am 26. Oktober den Wettbewerb, in dem sich Musikschüler und die anderen Teilnehmer in getrennten Kategorien musikalisch messen. Am Abend folgt das erste Abschlusskonzert der Nachwuchskünstler in der Strausberger Tonhalle (19 Uhr). Tags darauf sind sie noch einmal in der Schlosskirche Altlandsberg (19 Uhr) zu erleben. Der Eintritt kostet für beide Konzerte je acht Euro im Vorverkauf und zehn an der Abendkasse.

Höhepunkt der Märkischen Musiktage ist dann am 28. Oktober ein Konzert der Preisträger mit dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt im Kulturhaus Seelow (16 Uhr). Das sei eine besondere Herausforderung für die Beteiligten, weil es nur eine gemeinsame Probe gibt. Braun ist froh, dass die EWE das Konzert im Rahmen der Reihe Klassik on Tour sponsert. Bei der Finanzierung der Märkischen Musiktage unterstützen neben der EWE-Stiftung auch der Landrat, der Landkreis und die Stadt Strausberg, und die Preisgelder übernähmen die Stadtwerke, würdigt er. Denn die Musikschule selbst könne nur organisieren, die Kosten aber nicht tragen.