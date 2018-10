Ryanair errichtet Basis in Berlin-Tegel

dpa

Berlin (dpa) Die irische Fluggesellschaft Ryanair errichtet im April am Berliner Flughafen Tegel ihre zehnte Basis in Deutschland. Dazu übernehme der Billigflieger vier dort stationierte Maschinen seiner Partner-Airline Laudamotion, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Mittwoch in Berlin an.

Er sagte, man wolle weiterhin Verkehr und Streckennetz in Deutschland ausbauen.

Ryanair hatte erst kürzlich angekündigt, ihre Basis in Bremen mit zwei stationierten Flugzeugen zu schließen und in Weeze zwei von fünf Maschinen abzuziehen. Von Gewerkschaftsseite war das als „Kriegserklärung“ im laufenden Tarifkonflikt gewertet worden.

O'Leary warf den Gewerkschaften Lüge vor. Der eigentliche Grund seien die Kerosinpreise. „Öl ist bei 85 Dollar, ihr Idioten“, sagte O'Leary. Stiegen sie weiter, schließe Ryanair möglicherweise weitere Basen.

Ryanair hält drei Viertel der Anteile des Ferienfliegers Laudamotion. Dieser hatte Maschinen sowie Start- und Landerechte der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki übernommen.