Mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt

Die Kriminaltechnischen Untersuchungen an den ausgebrannten Pkw in der Straße der Jugend laufen. © Foto: MOZ/Oliver Voigt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Mehrere Fahrzeuge sind am frühen Mittwochmorgen in Schwedt in Brand gesetzt worden auf Parkplätzen in der Straße der Jugend, am Julian-Marchlewski-Ring und in der Leverkusener Straße.

Mindestens zwei brannten vollständig aus, andere wurden schwer beschädigt. Augenzeugen haben einen Motorrad gehört und gesehen, der mit hoher Geschwindigkeit von den Tatorten verschwand. Die Polizei soll einen Tatverdächtigen in Gewahrsam haben.