Mann nach Flirt im Internet erpresst

Volkmar Ernst

Hennigsdorf (MOZ) Ein 22-jähriger Hennigsdorfer hat am Dienstag gegen 18 Uhr bei der Polizei eine Erpressung angezeigt. Zwei Stunden zuvor hatte er im Internet mit einer Frau gechattet, die ihn zu sexuellen Handlungen animierte und die er ausgeführt und sich dabei gefilmt hatte. Danach soll die Frau von ihm mehrere Tausend Euro gefordert, ansonsten werde sie die Aufnahmen ins Netz stellen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten nahmen die Anzeige auf und übergaben den Sachverhalt an die zuständigen Kollegen von der Abteilung für Internetkriminalität.(veb)