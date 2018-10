Wie sich der Einsamkeit  entfliehen lässt

René Wernitz

Havelland (MOZ) Der Auftakt im Havelland erfolgt in Falkensee - das Europäische Filmfestival der Generationen bringt aber im gesamten Landkreis Kinofilme in die Orte - sogar auf Dörfer. Gemeindehäuser, Aulen, Speiseräume, Gaststätten und sogar das Otto-Lilienthal-Centrum in Stölln werden zu Vorführräumen. Los geht es schon am Tag vor der feierlichen Eröffnung mit der Produktion „Und wenn wir alle zusammen ziehen“ in Milow.

Nachdem das Europäische Filmfestival der Generationen im vergangenen Jahr hier so erfolgreich verlaufen ist, gibt es nun eine Neuauflage der havelländischen Beteiligung. Landrat Roger Lewandowski eröffnet das Festival am Freitag im Falkenseer Cineplex-Kino Ala. 13 Filme sind im Angebot, die bis 28. Oktober an insgesamt 23 Standorten des Havellands zu sehen sein werden.

Vielfach, aber nicht ausschließlich, beschäftigen sich die Filme mit dem „Älter werden“. Im Anschluss an jede Vorstellung sind Diskussionen mit Experten und Publikum zum jeweiligen Thema geplant. So auch schon am morgigen Donnerstag, 18. Oktober, in der Milower Gaststätte „Zur Scheune“. Dort ist um 12.15 Uhr der Film „Und wenn wir alle zusammen ziehen“ (D/F/2011) zu sehen. Es geht um fünf Leute, die in Freundschaft verbunden gealtert sind und schließlich zusammenziehen. Thematisches Stichwort: Senioren-WG.

Im Stöllner Lilienthal-Centrum sprechen Vertreter aus dem Rhinower Amtsbereich mit den Zuschauern am Freitag, 19. Oktober, über das Thema „Alt und einsam auf dem Dorf“. Zuvor wird der Film „Ein Mann namens Ove“ gezeigt. Los geht es um 17.00 Uhr. Der schwedische Streifen (2012) erzählt mit trockenen Humor die Geschichte des Witwers Ove. Er lebt in einer Einfamilienhaus-Siedlung, in der er darauf achtet, dass seine Nachbarn die Regeln einhalten, der aber auch den Wunsch hegt, seiner geliebten Frau Sonja, deren Grab er stets pflegt, nachzufolgen. Als er in seinem Haus sich gerade den Strick um den Hals legen möchte, fahren die neuen Nachbarn seinen Briefkasten um. Nach und Nach, obwohl ein Versuch sich zu töten nach dem nächsten scheitert, integriert sich der Alte in seine Nachbarschaft wieder. Er hütet Kinder, bringt der Nachbarin das Autofahren bei, hilft einem Jugendlichen, der sich geoutet hat und verträgt sich mit seinem verzankten Nachbarn Rune, für den er sich besonders einsetzt. Er soll zwangsweise in ein Pflegeheim. Protestierend gemeinsam mit den weiteren Nachbarn und der Zeitung kann er diese Einweisung verhindert. Durch die Anstrengung jedoch bricht Ove zusammen und muss ins Krankenhaus. Tragisch-komisch hat Regisseur Hannes Holm das Thema des Älterwerdens auf dem Dorf nach dem gleichnamigen Roman von Frederick Backmann umgesetzt.

Schon am Tag danach, 20. Oktober, läuft im Lilienthal-Centrum der Film „Man lernt nie aus“. Die US-Komödie beginnt um 17.00 Uhr. In ihr spielt Robert de Niro einen 70-jährigen Witwer, der Praktikant in einem E-Commerce-Modeunternehmen wird. Im anschließenden Filmgespräch geht es um „Arbeiten im Alter - Lust oder Last?“.

Ebenfalls am 20. Oktober ist im Garlitzer Gemeindehaus der Film „Die Herbstzeitlosen“ (Schweiz/2006) zu sehen. Beginn: 10.00 Uhr. In dieser Tragikomödie findet eine 80-jährige Witwe einen originellen Weg aus der Trauer um ihren verstorbenen Ehemann. Im Anschluss können die Zuschauer mit Nennhausens Amtsdirektorin Ilka Lenke und der Garlitzer Ortsvorsteherin Gudrun Lewwe zum Thema „Lebe deinen Traum“ plaudern.

Um 15.00 Uhr kommt am Samstag im Rathenower Haveltorkino die französische Erfolgskomödie „Ziemlich beste Freunde“ (2011) auf die Leinwand. Zu sehen ist, wie ein aus Afrika stammender junger Mann zum Pfleger und ziemlich besten Freund eines querschnittslähmten Millionärs wird. Die Story basiert auf wahren Begebenheiten.

Weiter im Festival-Programm für das Westhavelland geht es am Montag, 22. Oktober. Um 15.30 Uhr läuft zunächst „Ein Mann namens Ove“ im Milower Gemeindezentrum. Um 17.00 Uhr wird im Gemeinschaftswerk Tagespflege Paulinenaue, Am Gutshof 4, der deutsche Film „Sein letztes Rennen“ (2013) gezeigt. Dieter Hallervorden spielt einen Senior, der durch Training für den Berlin-Marathon der Eintönigkeit des Daseins entkommen will.

Am Dienstag, 23. Oktober, wird der Speiseraum des Rathenower Seniorenpflegezentrums „Fontanepark“ zum Kinosaal. Um 15.00 Uhr ist dort „Man lernt nie aus“ zu sehen. Am Mittwoch, 24. Oktober, um 14.00 Uhr sind „Ziemlich beste Freunde“ zunächst im Speiseraum der Premnitzer Dachsberg-Grundschule zu sehen und um 17.00 Uhr in der Friesacker Begegungsstätte „Fliederstädter Eck“.

Am Donnerstag, 25. Oktober, bringt das Filmfestival „Und wenn wir alle zusammen ziehen“ ins Döberitzer Gemeindehaus. Beginn ist um 14.00 Uhr. Und um 16.00 Uhr wird auch die Aula der Nennhausener Fouqué-Grundschule zum Kinosaal. Dort wird „Man lernt nie aus“ gezeigt.

„Wir sind die Neuen“ ist eine deutsche Generationen-Konflikt-Komödie von 2014, in der die übliche Ausgangslage seitenverkehrt ist. Die Bewohner einer neu gegründeten Senioren-WG treffen im Mietshaus auf eher spießig anmutende junge Bewohner einer anderen WG. Das ist am Freitag, 26. Oktober, im Landiner Gemeindehaus zu sehen. Los geht es um 15.00 Uhr. Zum Festivalabschluss im Westhavelland laufen am 27. Oktober noch zwei Filme. Um 10.00 Uhr wird „Ziemlich beste Freunde“ im Stechower Gemeindehaus gezeigt. Um 15.00 Uhr heißt es im Rathenower Haveltorkino: „Monsieur Pierre geht online“. Dieser französische Filmspaß bietet ein Wiedersehen mit Kultschauspieler Pierre Richard. Er verkörpert einen Witwer und Griesgram, der Veränderungen aller Art hasst. Tagein, tagaus schwelgt er in Erinnerungen an die gute alte Zeit und züchtet seltene Schimmelkulturen im Kühlschrank. Um den alten Herrn zurück ins Leben zu schubsen, verkuppelt seine Tochter Sylvie ihn mit Alex, einem erfolglosen Schriftsteller und Freund ihrer Tochter. Alex soll Pierre mit der fabelhaften Welt des Internets vertraut machen. Das ungewohnte Lernduo tut sich mächtig schwer, bis Monsieur Pierre ausgerechnet über ein Datingportal stolpert. Dank der beruhigenden Anonymität des Internets entdeckt sich der Rentner als Verführer und verabredet sich mit der jungen Flora...

Natürlich muss niemand Bewohner des jeweiligen Vorführortes sein, um sich dort gezeigte Filme ansehen zu können: Milower sind demnach in Landin ebenso willkommen, wie Stechower in Stölln. Der Eintritt ist überall und für jedermann kostenlos. Das komplette Filmprogramm für den Landkreis gibt es zum Ausdrucken auf der Webseite www.havelland.de.