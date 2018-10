Rot-Rot will Kitas bauen und Landärzte anlocken

dpa

Potsdam (dpa) Die rot-roten Koalitionsfraktionen wollen im Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 zusätzliche Mittel für Investitionen in Kitas und Straßenbau sowie für die soziale und gesundheitliche Versorgung bereitstellen. So sollen von 2020 an jährlich fünf Millionen Euro zusätzlich in den Neubau von Kitas fließen, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Mike Bischoff am Mittwoch in Potsdam. „Das Ziel ist, bis 2025 100 neue Kitas mit jeweils 100 Plätzen zu schaffen.“ Für den Straßenbau sind zusätzlich 9 Millionen Euro vorgesehen. Diese Pläne sorgten für zusätzliche Investitionen in Höhe von knapp 100 Millionen Euro, erklärte Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers.

Um die Gesundheitsversorgung auf dem Land zu verbessern, sollen angehende Ärzte mit einem Stipendium in Höhe von 1000 Euro monatlich animiert werden, sich für fünf Jahre zur Arbeit in Landarztpraxen zu verpflichten. Bei einer Verpflichtung zur Arbeit in brandenburgischen Krankenhäusern sollen es 500 Euro monatlich sein. Zusätzlich 20 Millionen Euro sollen für Investitionen in Krankenhäuser insbesondere auf dem Land bereitgestellt werden. Angesichts des Mangels an Hebammen sollen die derzeit 500 Geburtshelferinnen mit einer Prämie animiert werden, in Brandenburg zu bleiben. Auch die Ausbildung von Altenpflegekräften soll finanziell stärker gefördert werden.

Eine „Retterprämie“ in Höhe von 200 Euro pro Jahr soll es vom kommenden Jahr an auch für alle ehrenamtliche Kräfte beim Katastrophenschutz und den Freiwilligen Feuerwehren geben. Alle zehn Jahre gäbe es dann noch einmal 500 Euro obendrauf, so Bischoff.

Finanziert werden sollten alle diese Ausgaben durch einen Rückgriff auf die Rücklage des Landes und durch Umschichtungen im Haushalt, sagte Christoffers. Zudem hoffe er auf weiter stabile Steuereinnahmen auf hohem Niveau.

Noch nicht eingepreist seien Kosten, die nach dem Skandal um gestohlene Krebsmedikamente durch die notwendige Stärkung der Arzneimittelaufsicht entstünden, sagte Christoffers. Darüber müsse noch verhandelt werden. Der Doppelhaushalt soll im Dezember vom Landtag verabschiedet werden.